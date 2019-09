«Viele Leute wollten mich umstimmen. Eine Stadt wie Solothurn brauche ein solches Geschäft.» Doch Paulette Kurmanns Entscheid ist unumstösslich: Diesen Samstag wird «Antiquitäten Kurmann» am Klosterplatz letztmals geöffnet sein. Bis zu 80 Prozent Rabatt locken für durchweg qualitativ hochstehende Ware. Denn hinter dem Namen Kurmann steckt Fachkompetenz in Sachen Antiquitäten, erworben über satte 126 Jahre. Dass es nur ein Jahr mehr als das Jubiläum wird, ist auf einen tragischen Schicksalsschlag zurückzuführen: Im April 2018 verstarb André Kurmann nach einem Arbeitsunfall in seinem Garten. 50 Jahre lang hatte er seine Frau Paulette durch die Welt der Antiquitäten begleitet. Nun war plötzlich alles anders.

Einige Raritäten gibt sie nicht her

Geplant war ein allmählicher Rückzug über Jahre. «Ich will das selber noch durchziehen, auch für meine Kinder. Sie sollen das Ganze nicht am Hals haben», erklärt die 76-jährige Geschäftsfrau zum jetzigen Ausstieg. Was nicht mehr verkauft werden kann, geht vorerst ins grosse Lager in Biberist, wo früher das Hauptgeschäft war. «Dort mache ich vom 4. bis 11. November noch einen Räumungsverkauf.»