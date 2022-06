Solothurn Theater Mausefalle: Das Drama «Zweifel» bringt das Publikum unter freiem Himmel zum Nachdenken Das Solothurner Theater Mausefalle hat sich für die traditionelle Freilichtaufführung den Stoff «Zweifel» von Pullitzer-Preisträger Patrick Shanley vorgenommen. Eine Parabel für Toleranz.

Dominique Lysser, Daniel Tschumi und Tanja Krieg (von links) im Theaterstück «Zweifel». zvg

Die traditionelle Freilichtaufführung des Theaters Mausefalle im Schlosspark Blumenstein bringt mit der Parabel «Zweifel» das Publikum zum Nachdenken. Das Drama spielt an einer katholischen Schule, handelt von Moral und Unmoral.

Der Dramatiker und Drehbuchautor Patrick Shanley, Jahrgang 1950, war selber Absolvent einer solchen Schule mit offenbar engen Moralvorstellungen. Sein Stück «Doubt» wurde am 23. November 2004 im Manhattan Theatre Ckub uraufgeführt und der Autor wurde 2005 mit dem Pulitzer-Preis für Theater und mit dem Tony für das beste Theaterstück ausgezeichnet. Sein Drehbuch für die 2008 erfolgte Verfilmung wurde mit einer Oscar-Nomination geehrt.

Hart bleiben, nur kein Gefühl

Das Leben hat die Schulleiterin, Schwester Aloysius, hart gemacht. Sie misstraut allen Gefühlen. Unterschwellig leidet sie an der sexuellen Enthaltsamkeit. Die junge Schwester James bringt neuen Wind in die Schule, doch stösst sie damit 1964 auf heftige Kritik bei der Leiterin. Schwester James möchte auf die Schülerinnen und Schüler eingehen, doch Schwester Aloysius ist gegen jede «Gefühlsduselei». Die Kinder müssen mit Härte und Strenge erzogen werden.

Als der einzige Mann im Lehrkörper, der Priester Flynn, seine schützende Hand über den einzigen schwarzen Schüler der Schule hält, wittert Schwester Aloysius sexuellen Missbrauch und setzt alles daran, den Priester der Unmoral zu überführen.

Eigentlich ist «Zweifel» ein Kammerspiel, doch Regisseurin Janine Frey hat es verstanden, den Garten in die Szenerie einzubinden. So stört es nicht, wenn sich das Publikum die Innenräume vorstellen muss. Ebenfalls vorstellen muss man sich die Knabenschar, wenn Vater Flynn mit den Jungs Sport treibt und durch den Park rennt. Und dann sind noch die Szenen im Klostergarten. Die Darstellenden überzeugen in jeder Phase, und da es keine Pause gibt, bleiben Konzentration und Spannung ungebrochen.

Tolle schauspielerische Leistung

Tanja Krieg vermag die fast fanatische Härte der Schulleiterin gut zur Geltung zu bringen. Als Schwester James darf Dominique Lysser Gefühl zeigen und sie überzeugt mit ihrer Zerrissenheit zwischen der von der Leiterin gewünschten Härte und den zwischenmenschlichen Gefühlen gegenüber den Kindern und dem Priester.

Daniel Tschumi darf als Vater Flynn das Stück mit einer Predigt zum Thema Zweifel eröffnen. Er verkörpert den Aufbruch der katholischen Kirche nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Die Schüler sind für ihn nicht einfach zu drillende Zöglinge, sondern junge Menschen auf dem Weg ins Leben. Er hat etwas längere Fingernägel und schreibt mit Kugelschreiber. Damit und noch mit anderem verstösst er gegen die Moralvorstellungen der Leiterin. Eine reife Leistung von Daniel Tschumi. Die kleine Rolle der Mrs. Muller gibt Sofia Mészàro Gelegenheit zu einem fulminanten Auftritt.

Weitere Aufführungen: Fr./Sa. 24./25. Juni 19.30 Uhr, So. 26. Juni 17 Uhr, Fr./Sa. 1./2. Juli je 19.30 Uhr.