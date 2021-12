Solothurn Symbiose von Orchester und Chor: Ein Weihnachtskonzert der anderen Art Mitreissender Auftritt des Sinfonie Orchester Biel Solothurn und der Singschule des Solothurner Mädchenchors.

Weihnachtslieder drücken die Freude über die Geburt Christi aus. Herrscht im Dezember Hochsommer und verbringt man die Tage am Meer, bevor abends die Christbäume leuchten, so klingt auch die Weihnachtsmusik anders als im winterlichen Europa: Fröhlich, rhythmisch und bunt. Mitreissende Lieder aus Argentinien, Brasilien, Chile, Kuba, Mexiko und Peru, die unter dem Titel «Navidad Latina» erklangen. Gesungen von den Mädchen der Singschule Solothurner Mädchenchor, begleitet vom Sinfonie Orchester Biel Solothurn. Geleitet von Alejandra Urrutia, die in Chile geboren und mit Liedern wie «Doña María el Ruego» aufgewachsen ist.

Die charismatische Maestra schenkte dem Orchester und dem Publikum lateinamerikanisches Klang-Flair, brachte die Musikerinnen und Musiker dazu, von innen her zu glühen. Qualitäten, die besonders bei Piazzollas «Oblivion» zum Tragen kamen, in dem Geige und Cello den ursprünglichen Solopart des Bandoneons übernahmen. Mit «Muerte del Angel», dieser sinnlichen, melancholischen und zugleich vorwärtstreiben Musik, zeigten die Instrumentalisten das ganze Spektrum ihres Könnens. Liessen sich von Alejandra Urrutias Feuer anstecken, mutierten vom Sinfonieorchester zur Bigband, zelebrierten die temperamentvollen Rhythmen mit sichtbarer Spielfreude.

Diese auch vom Mädchenchor ausgestrahlte Freude an der «Navidad Latina» war nur für einen Teil des Publkums ersichtlich, da die jungen Sängerinnen wegen den Platzverhältnissen der Konzertsaal-Bühne und der Orchestergrösse auf dem Seitenbalkon sangen.

Bei «Boas Festas» kämpfte der Tonmeister noch etwas mit der Einstellung, aber schon die Erzählung des kleinen «Cholito», der sich in Peru mit «Pisco» auf auf Weihnachten einstimmt, liess die Mädchenstimmen über das Orchester schallen. Der von Lea Pfister-Scherer akkurat vorbereitete Mädchenchor folgte den Intentionen der Gastdirigentin und begeisterte vollumfänglich.

Alejandra Urrutia gelang nicht nur das nahtlose Zusammenwirken von Chor und Orchester, sondern sie animierte auch die Besucher zum Mitmachen. Beim populären Gloria Estefan-Song «Farolito» sang die Multitasking-Dirigentin die Soli und mit den Mädchen mit, hielt das Mikrofon, während sie mit der anderen Hand das Orchester anfeuerte und dem Publikum den Einsatz für den Refrain gab.

Nichts von getragen-feierlichen Melodien, sondern ausgelassen und voller Freude auf das Kommen des Erlösers. Musik, die Weihnachten zum Fest werden lässt, an dem die Welt zusammenrückt, die Farolitos am Himmel leuchten.