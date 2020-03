Solothurn steht still – Betriebe kapitulieren aber nicht ganz vor Corona-Lockdown

Im Barock-Café verteilen Damaris Häfeli und Stephan Marti Lebensmittel, die sie bis am 19. April nicht mehr brauchen werden. Es ist der Tag eins, nach dem bundesrätlichen «Rien ne va plus» für sehr viele Gastro- und Gewerbebetriebe auch in der Stadt. Das Warenhaus Manor zu, alle Boutiquen und Läden, die nicht den Tagesbedarf decken ebenso. «Ich bin Grundversorger und kann deshalb weiterproduzieren.» Ruedi Wälchli hat jedoch schon letzte Woche deutlich weniger Kundschaft in seiner Stadtmetzg gesehen, als normal. «Es reicht nicht mehr, um die Kosten zu decken.» Was er da noch nicht weiss: Der Märet wird auch nicht mehr stattfinden. «Und der hat wenigstens am Samstag noch Leute in die Stadt gebracht.»

Hauslieferungen als Notlösung

Wie Wälchli setzen auch etliche Gastro-Betriebe auf einen Lieferservice. So beispielsweise der «Sternen», der bei geschlossenem Restaurant wenigstens den Pizza-Ofen heiss hält. Besonders hart trifft die Situation das Zunfthaus zu Wirthen, das im Restaurant 100 Plätze und nochmals 130 im Saal anbieten könnte. Wirthen-Wirt Chris van den Broeke: «Das Hotel war eh schon zu, es wurde alles storniert.» Von seinen 23 Angestellten auf der Lohnliste kann er derzeit gerade noch vier mit dem neu lancierten Hauslieferdienst beschäftigen. «Zwei arbeiten in der Küche, zwei liefern aus.» Wenn es gut anlaufe, könne er vielleicht noch mehr Personal einsetzen. «Bis jetzt ist das Feedback eigentlich recht gut», so van der Broeke.