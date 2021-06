Solothurn Stadt Das Gerüst beim Rathaus Solothurn ist eingestürzt Am Montag kurz nach 17 Uhr stürzte das Gerüst beim Rathaus in der Solothurner Innenstadt auf die Strasse, verursacht durch kräftige Windböen. Das darauf folgende Unwetter sorgt unter anderem auch für Zugsausfälle.

Das Gerüst liegt auf der Strasse. Noëlle Karpf

Am Montag um 17 Uhr stürzte das Gerüst des Rathaus unter lautem Getöse zusammen. Es scheint von einer Windböe ergriffen worden sein. Die Polizei ist vor Ort und weist die Anwohnerinnen und Anwohner an, in der Wohnung zu bleiben und die Fensterläden zu schliessen.

6 Bilder 6 Bilder Noëlle Karpf

Der starke Wind ist im Video deutlich zu hören. Noëlle Karpf

Man sieht die nun entblösste Wand des Rathauses. Noëlle Karpf

Weitere Zwischenfälle

Lesereporter berichten zudem, dass durch das Unwetter vom Montagabend mehrere Züge am Bahnhof Solothurn ausgefallen sind. Beispielsweise gibt es laut Bahnverkehrsinformationen Einschränkungen zwischen Burgdorf und Solothurn. Es sei mit Verspätungen und Zugsausfällen zu rechnen. Reisende von Burgdorf nach Solothurn werden gebeten, via Fraubrunnen zu verkehren.