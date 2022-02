Solothurn Solothurner Filmtage: Monica Rosenberg löst Veronika Roos als administrative Leiterin ab Per 1. Februar übernimmt Monica Rosenberg die administrative Leitung der Solothurner Filmtage. Sie löst damit Veronika Roos ab, die vier Jahre lang die Administration führte. Die Stelle der künstlerischen Leitung ist ausgeschrieben.

Monica Rosenberg (rechts) folgt auf Veronika Roos. zvg

Monica Rosenberg übernimmt per 1. Februar die administrative Leitung der Solothurner Filmtage. Sie wird damit zur zukünftigen Co-Leiterin des Filmfestivals – zusammen mit dem künstlerischen Leiter oder der künstlerischen Leiterin. Diese Stelle ist zurzeit noch ausgeschrieben, wie es in einer Mitteilung der Filmtage heisst.

Monica Rosenberg studierte Musikwissenschaft, Literatur und Journalistik an der Universität Freiburg, absolvierte die Hotelfachschule und verfügt über einen EMBA-Abschluss (Executive Master of Business Administration). Sie war lange Jahre selbstständige Gastronomin in Freiburg, organisierte Konzerte und andere kulturelle Anlässe.

Die letzten sechs Jahre leitete sie die Abteilung Migration & Integration Westschweiz für Caritas Schweiz. Monica Rosenberg spricht gemäss Mitteilung fliessend Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch.

Zu ihrer zukünftigen Arbeit wird sie zitiert: «Ich freue mich darauf, in die Welt des Films einzutauchen und in einem dynamischen Team mitzuwirken, das sich in Solothurn mit viel Herzblut und Kompetenz für die Schweizer Filmkultur einsetzt.»

Veronika Roos wechselt zu Pro Senectute Kanton Bern

Veronika Roos, welche für die 57. Ausgabe der Solothurner Filmtage die administrative Leitung inne hatte, verlasse die Filmtage auf eigenen Wunsch. Sie wechselt zu Pro Senectute Kanton Bern.

Weiter heisst es: «Der Vorstand bedauert ihren Weggang sehr und dankt Veronika Roos für ihr grosses Engagement, aber auch, dass sie zusammen mit Marianne Wirth und David Wegmüller die Leitung der 57. Solothurner Filmtage kurzfristig übernommen hat.»

Die Stelle der künstlerischen Leitung bleibt noch bis zum 18. Februar ausgeschrieben. (bey)