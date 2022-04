Solothurn Sie trotzt dem Regen und feiert Saisoneröffnung: «Wie der April macht auch die Hafebar, was sie will» Die Saisoneröffnung will sich die Hafebar nicht nehmen lassen. Garstiges Wetter hin oder her. Und tatsächlich: Die treuen Hafebar-Gäste kommen.

Till Estermann, Rebekka Bruderer und Stephanie Seiler vom Hafebar-Team stehen im Regen – aber das ist ihm egal. Denn die Freude, dass die Saison losgeht, überwiegt deutlich. Hanspeter Bärtschi

Eigentlich hat die Hafebar nur bei schönem Wetter offen. Eigentlich – für die Saisoneröffnung machte die beliebte Bar an der Aare eine Ausnahme und schenkte das erste Bier trotz Hudelwetter aus. Oder wie es das Team der Hafebar auf Facebook ausdrückte:

«Wie der April macht auch die Hafebar, was sie will.»

Das habe Tradition, erklären Till Estermann, Rebekka Bruderer und Stephanie Seiler, die zusammen die Hafebar führen. «Am ersten Tag machen wir immer auf, ganz egal wie das Wetter ist.» Doch so garstig sei es noch nie gewesen, seit sie dabei sind, da waren sich die drei einig. Bei Seiler etwa ist es bereits die sechste Saison.

Im Vorfeld hatten sie noch gerätselt, wie viele Hafebar-Besucher dem Wetter trotzen werden. Es waren mehr als gedacht, wie sich bereits nach einer halben Stunde herausstellte. Da standen schon um die 20 Personen vor der Bar, in der Hand jeweils ein Getränk.

Weitere Bilder von der Saison-Eröffnung

10 Bilder 10 Bilder Hanspeter Bärtschi / SZ

Der erste Besucher war sogar vor der offiziellen Eröffnung um 17 Uhr da. «Schön, dass ihr offen habt», sagte Daniel Wacek, als er mit seinem Velo heranfuhr. Normalerweise bevorzuge er ein Glas Rum oder ein Glas Weisswein, erzählte der Solothurner. «Doch jetzt tendiere ich zu einem Heissgetränk», sagte er und bestellte sogleich einen Punsch.

Auch Pascal Walter war vor Ort. «Jedoch nicht in offizieller Mission», betonte der Vizestadtpräsident verschmitzt und stellte trocken fest: «Es war schon schöner.»

Der Regen nervte die Hafenbar-Crew nicht. «Wir haben Freude, dass die Saison wieder losgeht», sagte Stephanie Seiler. Und ihr Kollege Till Estermann ergänzte lachend:

«Wir machen einen Frühlingstanz.»

Ein Tanz freilich, der sein Ziel erfüllen könnte. Zumindest für Sonntag sieht es wettertechnisch schon viel besser aus, während für Dienstag bereits wieder 20 Grad Celsius angekündigt sind. Ob die Hafebar am Samstag offen hat, war am Eröffnungstag noch nicht sicher. «Wir haben einmal vereinbart, dass wir bei unter 10 Grad geschlossen bleiben», so Estermann. Stand Freitagabend prognostizierte der Wetterbericht 9 Grad.