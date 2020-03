Solothurn schreibt Geschichte – und begibt sich die Spuren einer alten Scherbe

«Ich bin ganz sicher, die nächste Sehenswürdigkeit wird Sie erheitern. Mit dieser Steinskulptur drückten die Solothurner einst ihre zuweilen getrübte Sympathie zur südlich gelegenen und mächtigen Stadt Bern aus. Der Stein ist sehr wertvoll und daher hinter einem Eisengitter geschützt», sagt Alma Müller und lacht verschmitzt. Die Stadtführerin erzählt weiter, will ihre Gruppe von fünf Geschäftsfrauen schon mal mit der Solothurner Legende vertraut machen. So schlendern die sechs Damen von der Hauptgasse her zum berühmten «Füdlistein» Richtung Goldgasse. Früher, erklärt die Stadtführerin, hätten die Solothurner ab und an kleine Streitereien mit den Bernern gehabt. «Um diese zu ärgern, stellten sie den Füdlistein beim Berntor auf.» Die Stadtführerin hat die Legende rund um die Skulptur, die aussieht wie ein Hintern, schon unzählige Male erzählt.

«Entschuldigen sie meine Damen, die Stadtführung muss an dieser Stelle leider beendet werden, handelt es sich doch beim vermissten «Füdlistein», der aus Solothurner Kalktstein besteht und damals seinen Platz in der sogenannten «minderen Stadt», der Solothurner Vorstadt, am inneren Berntor in der Mauer über dem Eingang hatte, um ein denkmalgeschütztes Objekt.» Ein weiteres Raunen geht durch die Gruppe. Alma hört die fünf Damen aber nur noch schwach und wühlt nervös in ihrer rot-weissen Umhängetasche auf der Suche nach dem Mobiltelefon. «Hallo? Ja, Müller hier. Bin ich mit der Polizei verbunden? Ich brauche dringend Hilfe an der Goldgasse.» «Frau Müller! Hören sie mich? Sind sie sicher, wie kann ein Stein dieser Grösse gestohlen werden? Und aus welchem Grund?», fragt der geduldige Beamter am Telefon. Er verspricht, einen Kollegen vorbei zuschicken und hängt ziemlich abrupt auf.

Alma versucht sich zu beruhigen. «Sicherlich hat der Denkmalschutz den Stein abgeholt, um ihn in einem Museum auszustellen oder zu restaurieren.» Das wäre zwar das erste Mal in ihrer langen Karriere als Stadtführerin und sie hätte sicher auch vorher davon erfahren. Nun verabschiedet sich Alma von den fünf Anwältinnen und empfiehlt ihnen noch drei tolle Restaurants ganz in der Nähe. Auf die kulinarischen Wünsche ihrer Gäste geht sie aber nicht mehr ein. Sie stammelt nur, dass Solothurn mit Sicherheit schweizweit das beste und vielfältigste Angebot an coolen, ausgezeichneten Restaurants habe. Alma winkt, dreht sich um und geht ein paar Schritte der Goldgasse entlang. Sie versinkt erneut in Gedanken. Die Goldgasse war früher ein bedeutender Ort, hat ihren wohlverdienten Namen der Münzpräge zu verdanken, die sich neben dem offenen Stadtbach befand. Alma riecht plötzlich die Münzen, die dort geprägt wurden, hört den Stadtbach rauschen und laute Männerstimmen streiten. Plötzlich stolpert sie über einen Steinbrocken und findet sich in der Realität wieder. «Die Nachbarn haben sicher mitbekommen, wie der grosse Füdlistein weggekommen ist», grübelt sie vor sich hin. Voller Hoffnung klingelt die Stadtführerin bei den Anwohnern und erkundigt sich bei einen nach dem anderen, ob sie etwas gesehen oder gehört hätten. Erfolglos. Niemand hat irgendetwas bemerkt oder will etwas bemerkt haben. «Es ist helllichter Tag, warum haben die Nachbarn nichts gesehen?» Bei Alma keimt die düstere Vorahnung wieder auf. Ein Passant scheint ihre Verfassung zu erkennen und fragt mitfühlend: «Geht es Ihnen gut?» Als Alma antworten will, bleiben ihr die Worte im Hals stecken. Ihr Blick fällt auf ein paar ungewöhnliche Spuren, die von der Goldgasse in Richtung Aare führen. Ihre Augen weiten sich und sie weiss nun mit Gewissheit: Der Stein wurde gestohlen!

Scherben bringen kein Glück

Um die Münzaustellung im Museum Blumenstein reisst sich an der Redaktionssitzung niemand. Das Team von Redaktoren, Fotografinnen und Layoutern will sich gerade dem nächsten Thema zuwenden, da stürmt mit einer halben Stunde Verspätung Jeffrey Affolter an den Sitzungstisch, ruft ohne Begrüssung: «Münzen? Blumenstein? Cool! Das mach ich!». Die Kolleginnen und Kollegen werfen sich fragende Blicke zu und nicken wohlwollend. Jeffrey nimmt die Unterlagen, verlässt den Raum, geht an seinen Arbeitsplatz und vereinbart bereits 30 Minuten später einen Termin im Museum Blumenstein. Schon vor dem Eingang hört Jeffrey laute Stimmen, eine scheint er sofort zu erkennen, «Der wertvolle Scherben ist weg!», ruft ihm Alma Müller entgegen, als er das Museum betritt. Die beiden kennen sich. Die Stadtführerin ist verzweifelt: «Dieser Tonscherben ist das älteste Zeitdokument, welches beweist, dass die Stadt Solothurn von den Römern zwischen 15 und 25 n.Chr. gegründet wurde» Jeffrey erkennt sofort die Tragweite dieses Diebstahls. Aus dem Augenwinkel sieht er wie Alma sich noch abstützen kann und dann langsam zu Boden fällt. Zuerst der Füdlistein, jetzt der Scherben. Was geht da vor?

Krimi | Teil 3



Autorin: Simone Leitner

Mitwirkende: Isabel Hunziker, Zuchwil | Hans Fischer, Lüterkofen | Susanne Im Hof | Elisabeth Huser, Laupersdorf



Jeffrey ist enttäuscht. Er hat sich auf ein interessantes Gespräch mit dem Münzexperten und Historiker Dr. Manfred Kämpf gefreut. Er hätte das Gespräch auf die wertvolle Scherbe geleitet. Der Journalist ist besessen von den römischen Keramikscherben, die im damaligen Salodorum einer Fertigungsphase zwischen 15 und 25 n. Chr. zugeordnet werden. «Schliesslich macht es diese Scherbe amtlich: 2020 wird Solothurn 2000 Jahre alt. Und ausgerechnet dieses historische Stück wird gestohlen», sagt er zu Alma Müller, die sich erholt hat und ihm nun langsam entgegen kommt. Sie nickt traurig und flüstert Jeffrey ins Ohr: «Der Füdlistein ist auch weg. Du weisst, da will uns jemand sehr schaden. Und du weisst auch wer». Jeffrey schüttelt den Kopf und macht eine abweisende Handbewegung. Er nimmt sein Handy aus der Jacke und ruft seinen Onkel an. «Hallo Kuno, hier ist Jeffrey. Ich brauche deine Hilfe.» Kuno Studer, der bekannte Solothurner Kommissar, ist kurz vor seiner Pensionierung und hat gefühlt alle Verbrechen mindestens zehnmal erlebt, schnaubt laut und sagt: «Dann schiess los!» Jeffrey Affolter erzählt seinem Lieblingsonkel vom neuen Job als Redaktor beim Solothurner Journal, vom Verlust der historischen Scherbe im Museum Blumenstein, vom Verschwinden des Füdlisteins in der Goldgasse und seinen Befürchtungen. Spätestens jetzt sitzt Studer aufrecht im Stuhl und sagt, er würde alles Nötige in die Wege leiten. Dann murmelt er noch: «Vor wenigen Jahren verwandelte sich das Museum Blumenstein in ein Casino der edleren Art. Es wurde fünf Monate lang gespielt, gezockt und dem Genuss gefrönt – wie anno dazumal, als die Adeligen unter sich waren.» Studer wird noch unruhiger und sieht die kunstvollen Gemälde im Museum vor sich: Gütig lächeln die Mitglieder der Familien Greder von Wartenfels und Stäffis-Mollondin von den Wänden auf die Besucher herab, die in ihrem damaligen Landsitz jetzt ein- und ausgehen.