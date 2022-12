Solothurn Scheibe eingeschlagen: Mutmasslicher Dieb verhaftet Nachdem ein Unbekannter am Samstagabend die Scheibe eines Lokals an der St. Urbangasse in Solothurn eingeschlagen hatte, rannte er davon. Kurz darauf konnte die Polizei einen Mann stellen, der ins Profil passt.

Am Samstagabend versuchte ein Mann in Solothurn in ein Lokal einzubrechen. Symbolbild: Zvg

Ein 19-Jähriger soll am Samstagabend versucht haben, in ein Lokal an der St. Urbangasse einzubrechen. Wie die Kantonspolizei Solothurn am Sonntag mitteilt, ging die entsprechende Meldung kurz nach 23.20 Uhr ein. Der mutmassliche Einbrecher rannte davon, eine Polizeipatrouille konnte ihn jedoch unweit des Tatortes angehalten.

Der Tatverdächtige trug mutmassliches Deliktsgut auf sich. Er wurde für weitere Ermittlungen vorläufig festgenommen. (aib)