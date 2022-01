Solothurn Die letzte Hoffnung für den geliebten Plattenspieler: Museum Enter hat sein Angebot ausgebaut Das Museum Enter in Solothurn hat das Angebot ausgebaut. Für historische Geräte bietet das Museum nun Reparaturen aber auch Recherchen an.

Der Historiker des Museums Enter, Dr. Felix Wirth, beim Studium der Akten. Zvg

Haben Sie zu Hause einen Plattenspieler, der Ihnen am Herzen liegt? An den Sie Erinnerungen knüpfen? Doch er hat nach jahrelangen treuen Diensten den Geist aufgegeben? Allenfalls gibt es noch Hoffnung: Das Museum Enter, das die Geschichte der Computer und der Unterhaltungselektronikmittels vermittelt, lanciert pünktlich zum Jahresbeginn mehrere neue Services. Darunter die Reparatur von historischen Geräten bis in die frühen 80er-Jahre.

«Wir haben immer häufiger dementsprechende Anfragen erhalten», sagt Violetta Vitacca, Leiterin Museum Enter, zu den Beweggründen. Zum Beispiel von Besitzern eines alten Revox-Geräts. Nebst Plattenspielern werden auch Radios, TVs und Computer repariert. Die Kosten für die Reparaturen betragen 100 Franken aufwärts.

e-Service. «Wir suchen für Interessierte technische Informationen und die Geschichten zu Ihrem Objekt», sagt der zuständige Historiker im Museum, Felix Wirth.

Das Ergebnis der Suche können Bedienungsanleitungen, Bilder oder auch die historische Einordnung des technischen Gerätes sein. Dazu greift das Museum auf die eigene Bibliothek zurück, die über 1000 Bücher und 50000 Geräteschemas enthält, sowie auf das weltweite Netzwerk von Experten, das man sich aufgebaut hat.

Museumsleiterin Violetta Vitacca mit einem Natel A. Hanspeter Bärtschi

Bereits schon vorher konnte man vom Museum Enter historische Geräte, etwa einen alten Computer, ausleihen und analoge Datenträger digitalisieren lassen. Letzteres übernimmt jeweils ein externer Anbieter, der mit dem Museum zusammenarbeitet.

Lachendes und weinendes Auge wegen Umzug

Für die neuen Angebote habe man das nötige Fachwissen bereits im Haus, führt Violetta Vitacca aus. Dass das Museum Enter seine Stellenprozente erhöht, liegt jedoch am bevorstehenden Umzug nach Derendingen. Das soeben angebrochene Jahr ist das letzte, in dem das Museum beim Bahnhof in Solothurn zu finden ist. Ende Jahr schliesst der dortige Standort, bevor das Enter ab Herbst 2023 in Derendingen wieder öffnet.

Angesichts dieses Ausblicks spricht Violetta Vitacca von einem lachenden und einem weinenden Auge.

«Das Jahr 2022 ist der letzte Schritt der Ära in Solothurn. Wiederum ist die Vorfreude auf den neuen Standort in Derendingen riesig.»

Das Museum Enter war in Solothurn ab 2003 in einer ausgebauten Schüür an der Oberen Steingrubenstrasse zu finden, 2011 öffnete die Ausstellung am jetzigen Standort beim Bahnhof in Solothurn.