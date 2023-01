Solothurn Namenwechsel und bereits die vierte Generation am Start: Die Kurt Ferrari AG steht gerade im Zeichen des Wandels 1997 haben die Brüder Umberto und Romano Ferrari das Familienunternehmen in Solothurn übernommen. Nun nimmt mit Cedric Ferrari die vierte Generation Einsitz in der Geschäftsleitung des Unternehmens, das neu Elektro Ferrari AG heisst.

Von links: Umberto Ferrari ist nun im Ruhestand, Cedric und sein Vater, Romano Ferrari haben die Geschäftsführung übernommen. Bild: zvg

Die Firma, welche Ernst Ferrari 1948 in Solothurn gegründet hat, gibt es noch heute. Und noch immer ist das Traditionsunternehmen in Familienbesitz und befindet sich gerade im Wandel, wie die Kurt Ferrari AG in einer Mitteilung schreibt.

Nicht nur ist das Familien- und Traditionsunternehmen in Elektro Ferrari AG umbenannt worden, mit Cedric Ferrari nimmt die nunmehr vierte Generation Einsitz in die Geschäftsleitung. Romano Ferrari (60) hat, mit Unterstützung seines Sohnes Cedric, die Geschäftsführung übernommen, Umberto Ferrari (65) ist nun im Ruhestand und scheidet aus dem Unternehmen aus.

«Wir freuen uns sehr, dass unser Familienunternehmen weiter existiert», betonen die Brüder Umberto und Romano Ferrari, die 1997 das Geschäft von ihrem Vater Kurt übernommen hatten. Aktuell zählt die Firma Elektro Ferrari AG an der Bielstrasse 117 in Solothurn sieben Angestellte.

«Ich freue mich auf diese Herausforderung»

Ziel ist es, dass Cedric Ferrari dereinst den Betrieb weiterführt. Der 30-Jährige hat in Gelterkinden die Lehre als Elektroinstallateur absolviert, sich zum Sicherheitsberater und Projektleiter weitergebildet und 2022 die Meisterprüfung absolviert. Er wisse, dass er noch viel lernen müsse, lacht er. «Aber ich freue mich auf diese neue Herausforderung.»

Es gelte auch, sich gegen die immer grösser werdende Konkurrenz durchzusetzen. «Eben konnten wir die Gesamtrenovation eines Vier-Familienhauses in Solothurn begleiten. Smart-Living wird auch bei uns zum grossen Thema», sagt er. Und was ihn sehr beschäftige, sei der Fachkräftemangel, auch bei der Elektro Ferrari AG sind Stellen offen. Er bedauert: «Von unseren letzten zehn Lehrlingen arbeitet keiner mehr als Elektriker.»

Die Branche habe sich verändert, erzählt Romano Ferrari. «Alles ist hektischer geworden.» Er erinnert sich an die Telefoninstallationen, die kaum mehr gefragt sind heutzutage, aber «Strom wird zum Glück immer gebraucht». Die Elektro Ferrari AG ist spezialisiert auf kleinere Renovationen und Umbauten von Privathäusern, Reparaturen und Neuinstallationen. «Installationen für Elektroautos oder Wärmepumpen und Anschlüsse für Photovoltaikanlagen sind derzeit sehr gefragt», so Romano Ferrari.

Und er nimmt Bezug auf eine Zeitungsschlagzeile von Anfang Januar: «Ohne Elektriker gibt es keine Energiewende. Wir sind gefragter denn je!» (mgt)