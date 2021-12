Solothurn Nach zwei Jahren und 18 Tagen: Die Stadtmusik meldet sich zurück «Wind band meets Big Band»: Unter diesem Titel konzertierten die Stadtmusik Solothurn und die Matt Stämpfli Big Band gemeinsam.

Gemeinsamer Auftritt: Die Stadtmusik und die Matt Stämpfli Big Band Susanna Hofer

«Nach zwei Jahren und 18 Tagen dürfen wir wieder spielen», so der Speaker der Stadtmusik Solothurn zu Beginn des Konzertes. Trotz ansteigenden Coronazahlen, wenn auch wieder mit Maske und natürlich Zertifikat, fanden sich viele Musik-Begeisterte ein im Konzertsaal, und sie wurden nicht enttäuscht: Volles Big-Band-Feeling gab es mit einer tollen Besetzung; die Musikerinnen und Musiker gaben ihr Bestes, Rhythmus swingte durch die kalte Winternacht und erwärmte das Herz des Publikums.

Der erste Teil des Konzertes wurde von der Stadtmusik Solothurn allein bestritten. Den Einstieg machte sie mit dem kontrastreichen «Reach For The Sky» von Jerker Johansson. Unter der Leitung des Dirigenten Anton Helscher swingte die Stadtmusik von Anfang an mit viel Können und Gefühl. Einen Glanzpunkt erreichte sie mit «A Tribute To Amy Winehouse», einer Ehrung an die Adresse der zu früh verstorbenen britischen Soul- und Jazz-Diva. Ihre berühmten Songs wie das langsame «Rehab» ernteten in der Version der Stadtmusik viel Applaus vom begeisterten Publikum.

«We Will Rock You»

Auch der Band Queen wurde mit Coverversionen gedacht, ist doch im November der dreissigste Todestag ihres Bandleaders Freddy Mercury begangen worden. «We Will Rock You», «We Are The Champions» und «Bohemian Rhapsody» erfreuten die Zuhörenden.

In «Dakota» konnte die Stadtmusik ihre schönen Crescendi, ihr sauberes und präzises Spiel besonders gut zeigen: Büffel jagten über die Prärie, Geister tanzten und Friedenspfeifen wurden geraucht. In «Nightmare Before Christmas» hörte man schön gruselig im Vibraphon die Skelette klappern. Vor der Pause ehrte Anton Helscher den jüngsten und den ältesten Musiker, wobei der älteste seit 70 Jahren aktiv ist.

Barfuss und mit Dächlikappe

Nach zwei gemeinsam gespielten Stücken übernahm nach der Pause die Matt Stämpfli Big Band die Bühne. Matt Stämpfli, barfuss und mit Dächlikappe, dirigierte mit Verve und viel Enthusiasmus. Als Solisten traten Jonas Beck an der Posaune und Nicola Bernhard an der Trompete und am Flügelhorn mit brillantem Klang hervor. Ebenfalls grossartig die aus «The Voice of Germany» bekannte, aus Zuchwil stammende Petra Wydler. Mit ihrer facetten- und umfangreichen Stimme dominierte sie mühelos die Bühne. «Time After Time» gelang ihr besonders gut, konnte sie doch in diesem Titel den ganzen Schmelz ihrer Stimme zeigen.

Nach der Pause übernahm die Matt Stämpfli Big Band die Bühne. Susanna Hofer

Zum Schluss bedankten sich Matt Stämpfli und Ursula Tschanz von der Stadtmusik Solothurn herzlich bei allen Gönnern und Beteiligten, mit der Hoffnung, bald wieder auftreten zu können. Das Publikum verabschiedete alle Musiker mit grossem Applaus.