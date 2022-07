Solothurn Motorradfahrer fährt in stehendes Auto – zwei Personen verletzt Zwischen Solothurn und Bellach kam es am Freitag zu einer Auffahrkollision zwischen einem Roller und einem Auto. Dabei wurden die beiden Fahrzeuglenkenden leicht verletzt.

Ein Rollerfahrer krachte in ein stehendes Auto. Kapo Solothurn

Wie die Kantonspolizei Solothurn meldet, kam es am Freitagnachmittag gegen 14:30 Uhr auf der Bielerstrasse zwischen Solothurn und Bellach zu einer Auffahrkollision. Ein Personenwagen hielt an der Ampel in Richtung Bellach, als ein Rollerfahrer aus noch zu klärenden Gründen in das Heck der Autolenkerin prallte. Dabei zogen sich die beiden Fahrer leichte Verletzungen zu.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden und sie mussten abgeschleppt werden. Kapo Solothurn

Die Fahrzeuge mussten durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Aufgrund dieses Ereignisses kam es zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen. (zen)