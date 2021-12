Solothurn Mehr Sicherheit für den Veloverkehr beim Überqueren der Westtangente gefordert Der Solothurner SP-Gemeinderat Franco Supino fordert, dass der Weg von der Weststadt ins Stadtzentrum sicherer wird.

Vor rund 13 Jahren wurde die Westumfahrung eingeweiht. Seither werde in Aussicht gestellt, dass Massnahmen zur Überwindung der Gibelinstrasse, die sogenannte Westtangente, für den Langsamverkehr umgesetzt werden.

Das geht aus dem Postulat des Gemeinderats Franco Supino (SP) hervor. Er sagt konsterniert:

«Die Massnahmen sind ohne Beerdigung gestorben.»

Im Moment sei nichts in der Planung, so Supino, obwohl es hier um die Sicherheit der Velofahrenden ginge. Wegen der Westumfahrung sei die Weststadt vom Zentrum durch die Strasse getrennt. «Ich wohne in der Weststadt und um ins Stadtzentrum zu gelangen, muss ich mit dem Velo eine Autobahn überqueren», erklärt er.

Das gehe nicht nur ihm so, sondern auch vielen Schülerinnen und Schülern, die aus den Quartieren Wildbach, Touring und Weststadt beispielsweise in die Musikschule oder in die Kantonsschule fahren müssen.

Jetzt soll etwas gehen

Er fordert, dass das Stadtpräsidium ein Konzept erstellt, um die Sicherheit des Schulwegs zu erhöhen. Insbesondere im Bereich Bielstrasse und beim Überqueren der Westumfahrung von der Allmendstrasse zur Hermesbühlstrasse. Als unmittelbare Massnahme sei dort die Privilegierung des Langsamverkehrs und Fussgänger bei der Ampel zu veranlassen.

So schnell wie möglich sollte die Stadt auch die lange versprochenen flankierenden Massnahmen zur Überwindung der Westtangente projektieren und prioritär umsetzen. Zudem soll auch ein Konzept erstellt werden, wie der Fluchtverkehr von der Bielstrasse über die Quartiere Wildbach und Touring in Richtung Weststrasse wirksam eingedämmt werden könnte.