Solothurn Mann setzt am Bahnhof Pfefferspray ein – zwei Personen bei Auseinandersetzung verletzt Am Bahnhof in Solothurn ist es zu einem Streit gekommen. Zwei Personen landeten schliesslich im Spital.

Mehrere Personen sind am Solothurner Bahnhof am Montagabend gegen 21.30 Uhr in eine Auseinandersetzung verwickelt gewesen. Das schreibt die Kantonspolizei Solothurn am Dienstag.

Ein Mann habe dabei einen Pfefferspray eingesetzt und sei danach in unbekannte Richtung geflüchtet. Zwei Personen sind durch den Vorfall verletzt worden. Sie haben für eine medizinische Kontrolle ins Spital gebracht werden müssen, schreibt die Polizei. (mgt)