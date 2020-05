Solothurn löscht seine Zauberlaterne Ende Juni

Die Zauberlaterne Solothurn ist Geschichte – dies teilt das Co-Präsidium, bestehend aus Nino Jacusso und Monika Flury in einem Schreiben mit. «Der Verein Zauberlaterne Solothurn beendet nach 25-jähriger Tätigkeit seine Filmvermittlungstätigkeit für die Kinder aus Solothurn und der Umgebung.» Der Hintergrund: Als regionaler Verein ist der Solothurner Ableger dem Dachverband Zauberlaterne Neuenburg angeschlossen. Dieser wählt die Filme aus und ist für die gesamtschweizerische Logistik zuständig. «Eine gute und wichtige Arbeit», finden Flury und Jacusso.

Ein schon lange schwelender Konflikt

Doch dann ist es auch schon aus mit Friede, Freude, Eierkuchen. Im Gegenteil: Seit über 25 Jahren bereits schwele ein Konflikt zwischen dem Dachverband und Solothurn. «Eine Lösung ist leider nicht in Sicht. Zu gross sind die Differenzen in der Auslegung, was kindergerechte Filme sind und was kindergerechte Filmvermittlung ist», so das Co-Präsidium. An sich sei das Grundkonzept «grossartig» gewesen: Kinder im Primarschulalter wird die Welt des Films auf der grossen Leinwand näher gebracht. Sie erhalten eine Filmzeitung zu den einzelnen Filme nach Hause geschickt, im Kino werden sie – ohne Eltern – von einem erfahrenen Team begrüsst und begleitet, das über zwei Personen spielerisch in den Film einführt. Damit enden die Gemeinsamkeiten in Neuenburg und Solothurn aber schon.