Solothurn Kleine poetische Objekte neben grossflächiger Malerei: Das sieht man im Künstlerhaus S11 Barbara Wigglis Skulpturen und Reliefs sind momentan im S11 ausgestellt. An den Wänden hängt die Kunst von Matthias Huber, die durch seine klare Setzung von Farbspuren beeindruckt.

Einblick in die Ausstellung. Judith Frei

«Skulpturen und Objekte berühren mich mehr als zweidimensionale Zeichnungen. Man kann Dreidimensionales riechen, damit kollidieren, es ist haptischer, als wenn etwas nur zwei Dimensionen hat.» Und: Ein Objekt sei wie ein Gegenüber, sagt Barbara Wiggli, deren Arbeiten noch bis am 30. Oktober im S11 an der Schmiedengasse ausgestellt sind; zusammen mit Werken von Matthias Huber.

Ein Werk von Barbara Wiggli. zvg

Für sie sei es wichtig, Materialien berühren und zum Beispiel schnitzen zu können. Sie beschäftige sich mit allem, was sie als Mensch betreffe und dann auf abstrakte Weise in ihre Werke fliesse. «Mich inspiriert alles», wobei es weniger um Äusserlichkeiten gehe; eher darum, dass sie ein Thema in der Aussenwelt wiederfinde, das sie gerade innerlich beschäftigt.

Die 1966 in Bern geborene Künstlerin lote Grenzen aus, sagte die Kuratorin Anna Bürkli; als Beispiel dafür nannte sie ein Objekt, wo Pressholz als Intarsie in Styropor eingearbeitet wurde.

Holz und Styropor nebeneinander. Judith Frei

Das Interesse am Material sei ohne Wertung bei Wiggli. Nebst Styropor, das gemeinhin als minderwertig angesehen wird, wird auch ein Stück Akazienholz vom Baum, der im Garten ihrer Kindheit stand, bearbeitet; dergestalt, dass man übersehen könnte, dass die Schrauben daran geschnitzt sind.

Vögel, ein häufiges Objekt bei Wiggli, stehen laut Anna Bürkli für die Sehnsucht nach der Freiheit, die wir während der Coronazeit ein Stück weit verloren haben; aber auch für junge Menschen, die in der Adoleszenz flügge werden wollen und müssen.

Die kleinen Skulpturen von Schülerinnen und Schülern werden ausgestellt. Judith Frei

Matthias Huber wurde 1980 in Bottmingen geboren. Seine Arbeiten zeigen grossflächige Malerei, die durch ihre Einfachheit auffällt. Oft werden die Werke der beiden Künstler so gezeigt, dass zwischen ihnen Kongruenzen auffallen, sei es von der Form, der Farbe oder von beidem her. «So sollen die Werke neu gesehen werden», sagt Anna Bürkli.

Einblick in die Ausstellung. Judith Frei

Hubers Bilder wirken wie Reibungsflächen; und Matthias Huber selber sagt über seine Werke:

«Mich interessiert die Malerei dort, wo ich nicht darüber sprechen kann.»

Einblick in die Ausstellung. Judith Frei

Auch bei Huber spielt das Material selber eine wichtige Rolle. So legt er etwa Testreihen seiner Farbpalette an, die aus Farben von verschiedenen Produzenten bestehen. Der Prozess der Bildfindung ist ebenfalls ein grosses Thema, das er offen zeigt; etwa, wenn ein Pinselstrich zum Bildinhalt wird.