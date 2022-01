Solothurn Jetzt verkauft noch ein Laden das Trendgetränk: Die Schaalgasse wird zur Bubble-Tea-Gasse Nicht einmal ein Jahr nach der ersten Filiale eröffnet «Chill Tea & More» eine zweite. Ihre Bubble Teas gibt es nun auch in der Altstadt zu kaufen: an der Schaalgasse.

Mitarbeiterin Supattra Jimsang mit Geschäftsinhaberin Nhgia Phan (rechts) vor dem neuen Laden von «Chill Tea & More» in der Altstadt. Fabio Vonarburg

Bis zu 100 Bubble Teas verkaufe sie an sonnigen Tagen, «und es werden immer mehr», erzählte Nghia Phan im Sommer. Gemeinsam mit ihrem Mann Khoi Nguyen führt die 37-Jährige das Unternehmen «Chill Tea & More» und bietet seit März des vergangenen Jahres an der Niklaus-Konrad-Strasse in der Vorstadt Bubble Teas an (siehe Box).

Was ist ein Bubble Tea? Bubble Tea ist ein Getränk, das ursprünglich aus Taiwan kommt. Bekannt ist es auch unter den Namen «Pearl Milk Tea» oder «Boba Tea». Es ist ein kaltes Getränk mit gesüsstem grünen oder schwarzen Tea – häufig wird Milch und Fruchtsirup dazugegeben. Augenfällig sind vor allem die farbigen Kügelchen, die im Getränk schwimmen und man mit dem Röhrchen in den Mund saugen kann. Wenn man auf die sogenannten Bobas beisst, platzen sie im Mund auf. (fvo)

Das Geschäft mit dem Getränk brummt. Dies zeigt sich auch darin, dass die beiden nun vor einigen Tagen eine zweite Filiale in Solothurn eröffnet haben: an der Schaalgasse 17 in der Altstadt. «Hier gibt es noch mehr Laufkundschaft», erklärt Khoi Nguyen den Entscheid für ein weiteres Geschäft in der Stadt.

Und tatsächlich: Während des Gesprächs bleiben vor dem Laden immer wieder Leute stehen, studieren die Getränkekarte, die vor dem Eingang aushängt. Meist sind es Gruppen junger Frauen, die der Laden offensichtlich in ihren Sog zieht.

Bubble Tea ist derzeit im Trend, vor allem bei Jugendlichen. Auch wegen der Social-Media-Plattform Tiktok. Hier werden etwa Videos gepostet, wie man sich selber einen Bubble Tea zubereiten kann. Das folgende Video wurde über eine Million Mal angeschaut:

«Trend», bei diesem Wort müssen Nghia Phan und Khoi Nguyen schmunzeln. Die beiden kommen ursprünglich aus Vietnam: «Hier ist das Getränk normal wie hier Kaffee. Gefühlt an jeder Strasse gibt es zwei Geschäfte, die Bubble Teas verkaufen», berichtet Phan.

Nghia Phan in der neuen Filiale von «Chill Tea & More» an der Schaalgasse 17 in der Solothurner Altstadt. Fabio Vonarburg

Auch in Solothurn soll das Getränk «normal» werden. Dazu wollen die Geschäftsleute die derzeitige Beliebtheitswelle nutzen. Und zumindest in der Schaalgasse kommt man nun beinahe nicht um Bubble Teas herum. Denn nebst der neuen Filiale von «Chill Tea & More» ist hier auch das Geschäft «Le Sister by Yogurtlandia» zu Hause, das nebst Frozen Yoghurts und Acai Bowls ebenfalls Bubble Teas im Angebot hat.

Noch betreten nicht viele der «Gwundrigen», die vor der neuen «Chill Tea & More»-Filiale stehen bleiben, dann auch tatsächlich das Geschäft. Dies liegt auch daran, dass Winter ist, das Erfrischungsgetränk aber eher bei wärmeren Temperaturen gefragt ist. «Zudem braucht es immer etwas Zeit, bis die Solothurnerinnen und Solothurner etwas Neues probieren. Doch wenn sie einmal gekommen sind, kommen sie immer wieder», sagt Khoi Nguyen. Dies würden sie bei den vielen Stammkundinnen und -kunden sehen, die sie in der Vorstadt bereits hätten.