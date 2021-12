Solothurn Hier schreit der Advent Christina Varveris Hören Drucken Teilen

«Las luces» – die Lichter – im kolumbianischen Cartagena. Christina Varveris

Die Gegensätze könnten nicht grösser sein. Während es in Solothurn schneit, herrschen hier in Cartagena, Kolumbien, 30 Grad im Schatten. Dort Glühwein, hier Caipirinha, dort Moonboots, hier Flipflops, dort Snowboarden, hier Kitesurfen.

Ich bin für ein paar Monate in die Wärme gereist, um bei meiner Kiteschule nach dem Rechten zu sehen. Und obwohl ich in der Hochsaison – in der das sowieso schon volle Cartagena unter den Besucherströmen zu kollabieren droht – das Stadtzentrum meide, ist mindestens ein Stadtbummel in der Adventszeit ein Muss. Und zwar wegen «las luces», den Lichtern.

Kolumbien ist sehr amerikanisch, wenn es um Dekoration geht. Von den Balkonen leuchtet der Plastik in Form von Elchen, Schlitten und Santas und auch mein Plastik-Weihnachtsbaum trägt eine blinkende Lichterkette.

Das Zentrum aber toppt alles je gesehene. Ich wohne fünf Minuten weg, doch Autofahren ist in Cartagena eine Herausforderung. Und wenn du gerade erst noch in der gesitteten Schweiz das Vergnügen hattest, musst du hier erst mal einen Gang runterschalten. Dazu stets alle 3 Rückspiegel im Auge behalten, denn nicht nur Motorräder kommen von rechts und links, auch die Autos überholen, wo sie eine Lücke sehen, und wenn die Lücke auf dem Trottoir ist. Dazu kommt das hohe Touristenvolumen und die eine oder andere Baustelle und fertig ist das Chaos. Wir nehmen uns also ein Taxi, was zwar nicht weniger lang dauert, aber zumindest das eigene Chassis schont.

Es ist am Eindunkeln, aber noch brennen keine Lichter. Meterhohe Figuren, geflochten aus Draht und farbigen Plastik, ragen auf dem Platz vor dem Torre de Reloj in die Höhe. 2500 Figuren sind es insgesamt, alle von Hand gefertigt, inspiriert von sinnlichen Handlungen, wie die Umarmung, das Teilen, Schenken oder Zuhören. Über die ganze 1,3 Millionen Stadt sind die Figuren verteilt. Im Zentrum stehen die imposantesten.

Wir kaufen Mango biche – grüne Mango in Stäbe geschnitten mit Salz und Limone – und warten darauf, dass die Lichter angehen. Ein Mann will uns leuchtende Plastikspielsachen für die Kids andrehen und meint, dass heute die Lichter nicht angehen würden. Gemein. Aber stimmt zum Glück nicht, wenig später ist das Spektakel erhellt und wir bummeln durch das Lichterdorf. Der Seemann im Boot, Flamingos, Frauen mit Früchten, Häuser, Blumen, Tannenbäume. Schön, viel, gross und laut. Getoppt wird alles mit dem riesigen Baum, der auf der Plaza de la Aduana steht. Ein Wahnsinnsgerüst, 21 Meter hoch mit Tausenden von Lichtern. Unten bei den Wurzeln könnte man durchlaufen, aber die Menschenmenge ist zu dicht, wir schauen ihn uns von weitem an.

Zurück zu Hause, denke ich an die Schweizer Weihnachten. Die Türchen der Adventskalender, der Samichlaus, der am 6. Dezember klopft, die echten Tannenbäume, Mandarinen, Nüsse und selbstgebackene Guetzli.

Hier laut, gross, viel – dort leise, liebevoll und besinnlich.