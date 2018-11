Brautpaare, die am 19. oder 20. Juli 2019 an einem der erwähnten Orte heiraten möchten, können sich bis Ende Januar 2019 bewerben. Entweder via E-Mail an heiraten@solothurn-city.ch oder per Post an

Region Solothurn Tourismus

«Solothurn heiratet»

Hauptgasse 69,

4500 Solothurn

Das Paar entscheidet sich für eine der vier Lokalitäten und erwähnt den Ort in der «inspirierenden Bewerbung». Eine Jury wird bis Ende Februar 2019 die «schönsten Liebesgeschichten» erküren und prämieren.