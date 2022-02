Solothurn FDP-Kantons- und Gemeinderat wird Stadtschreiber: Urs Unterlerchner folgt auf Hansjörg Boll Ende August geht Stadtschreiber Hansjörg Boll in Pension. Nun steht fest, wer sein Nachfolger wird. Urs Unterlerchner ist durch sein Engagement in der Politik und als HESO-Pr

Urs Unterlerchner wird Stadtschreiber und folgt auf Hansjörg Boll. Michel Lüthi

Der langjährige Stadtschreiber Hansjörg Boll geht Ende Augst 2022 in Pension. Die Gemeinderatskommission hat an ihrer Sitzung vom 24. Februar Urs Unterlerchner als neuen Stadtschreiber gewählt. Er wird bereits per 1. Juli 2022 seine Stelle antreten, wie die Stadt Solothurn informiert. Dies gewährleiste eine fundierte Einarbeitung.

Hansjörg Boll ist noch bis Ende August Stadtschreiber von Solothurn. Hanspeter Schläfli

Die neu zu besetzende Stelle wurde Ende letzten Jahres ausgeschrieben. Ein Wahlantragsgremium, zusammengesetzt aus fünf Vertretern der verschiedenen Parteien, wählte aus den eingegangenen Bewerbungen zwei Vorschläge aus, die der Gemeinderatskommission zur Wahl vorgeschlagen wurden. Diese wählte an ihrer gestrigen Sitzung Urs Unterlerchner als künftigen Stadtschreiber.

«Seine fundierten Kenntnisse der politischen Abläufe und der Stadt Solothurn überzeugten die Gemeinderatskommission ebenso, wie seine Führungs- und Projekterfahrung sowie die überzeugende persönliche Ausstrahlung», wird die Wahl in der Medienmitteilung begründet. Die im Auswahlprozess gewonnen Eindrücke seien durch ein externes Assessment bestätigt worden. (szr)