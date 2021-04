Mit dem Abschlussprojekt an der Schule Gutes tun, dachten sich auch Ada Jael Ojukwu und Nora Scartazzini, die beide das Schulhaus Kollegium in Solothurn besuchen. Die beiden werden ab Montag mit dem Kanu von Solothurn aus bis zur Schleuse vor dem Bielersee paddeln und wieder zurück, was einer Distanz von 57 Kilometern entspricht. Die beiden 15-Jährigen haben dazu 3 bis 5 Tage eingerechnet und werden jeweils in einem Zelt übernachten. Dabei sammeln sie Spenden für die Welthungerhilfe. «Wir wollten einer Organisation helfen, welche es besonders in diesen Zeiten nicht sehr leicht hat.» Weitere Informationen unter: www.kanufahrt-gegen-den-hunger.jimdosite.com. (fvo)