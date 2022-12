Solothurn Er soll versucht haben, mehrere Autos aufzubrechen – Anwohner halten mutmasslichen Dieb fest Die Kantonspolizei Solothurn hat am Freitagabend einen 36-jährigen Mann verhaftet. Ihm wird vorgeworfen, er wollte mehrere Fahrzeuge an der Alten Bernstrasse in Solothurn aufbrechen. Bei der Kontrolle entdeckte die Polizei mutmassliches Deliktsgut.

«Verschliessen Sie immer Ihr Auto, auch bei einer kurzen Abwesenheit», rät die Polizei. Zvg / Kapo SO

Aufmerksame Anwohnerinnen und Anwohner beobachteten am Freitagabend gegen 22.30 Uhr, wie ein Mann versucht haben soll, mehrere Fahrzeuge an der Alten Bernstrasse in Solothurn aufzubrechen. Sie alarmierten die Polizei und hielten den mutmasslichen Dieb fest. Das teilt die Kantonspolizei Solothurn am Samstag mit.

Die Polizeipatrouille kontrollierte den 36-jährigen Tatverdächtigen daraufhin. Dabei konnten die Einsatzkräfte mutmassliches Deliktsgut sicherstellen. Der Mann wurde für weitere Ermittlungen vorläufig festgenommen.

Die Polizei sucht Zeugen und appelliert zugleich an die Bevölkerung: «Verschliessen Sie immer Ihr Auto, auch bei einer kurzen Abwesenheit. Zusätzlich bitten wir Sie, dass keine Wertgegenstände und Taschen im Auto zurückgelassen werden.» Wer verdächtige Personen beobachtet, die von Fahrzeug zu Fahrzeug gehen und versuchen diese zu öffnen oder aufbrechen, solle dies umgehend via Polizeinotruf 117 melden.