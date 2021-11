Solothurn Diskussion, die über den Small Talk hinausgeht: Im Alten Spital gibt es künftig Dialog-Abende Am Montag, 15. November, tauschen sich Interessierte erstmals im Alten Spital unter dem Titel «Solothurner Dialoge» zu einem aktuellen Thema aus. Den Start macht die Frage: «Was heisst WIR in unserer globalisierten Gesellschaft?»

Ist miteinander sprechen schon ein Dialog – oder braucht es dazu mehr? Was, wenn lange Diskussionen zu nichts führen, im Sande verlaufen? Wie oft kommt es vor, dass man im Freundeskreis, an einer Sitzung oder auch am Stammtisch über aktuelle Themen diskutiert und debattiert, um am Schluss festzustellen, dass man nicht über einen Small Talk hinausgekommen ist. Dabei hätte man so viel zu sagen gehabt, so viele Fragen.

«Das Problem bei Gesprächen ist oft, dass nicht tiefgehende Fragen gestellt werden und dadurch die Diskussion oberflächlich bleibt. Zudem gewinnen oft die ‹Ranghöheren› oder die Personen, die rhetorisch besonders gewandt sind», gibt Daniel Gut zu bedenken. Das seien aber nicht immer die Personen, die auch die besten Argumente und Gedanken in sich tragen.

Daniel Gut, Dialog-Prozess-Begleiter. zvg

An Dialogabenden sollen in Zukunft im Alten Spital in Solothurn Dialoge zu bestimmten aktuellen Themen geführt werden. Ziel ist es, während zwei Stunden in einen Dialog einzutauchen, verschiedene Gesprächsformen kennen zu lernen und so gemeinsam die Fragestellung des jeweiligen Abends zu bearbeiten.

Der Dialog-Prozess-Begleiter Daniel Gut ist eigentlich studierter Betriebsökonom. Hat er sich früher als Buchhalter in erster Linie mit Zahlen befasst, führte ihn der Weg aber immer mehr zur Sprache. So begann er verschiedene Institutionen in Bezug auf ihre Dialogfähigkeit zu coachen. Weiter hat Gut im Nationalrat und auch im Solothurner Kantonsrat versucht, Dialoggruppen zu initiieren.

Im Nationalrat wurde die Idee nicht weitergeführt, im Kantonsrat hingegen schon. Unterstützung erhielt er dabei vor allem auch von der Feldbrunner Gemeindepräsidentin und Kommunikationsfachfrau Anita Panzer. Sie half mit, für Kantonsräte Dialog-Schulungen durchzuführen, und gab eigentlich auch den Anstoss zum Projekt «Solothurner Dialoge». Diese begleitet sie nun auch mit ihrem Wissen und ihrem Netzwerk. Doch Gut wollte mit seiner Idee noch näher an die Basis, ans Volk. Mit vier «Solothurner Dialog»-Abenden pro Jahr soll dies nun realisiert werden.

Je nach Gruppengrösse tauscht man sich in einer Dialogrunde oder einem World-Café aus. Das ist auch der Grund, weshalb man sich für die Anlässe anmelden muss. «Bis zu 20 Personen treffen wir uns im Kreis und behandeln das Thema gemeinsam. Bei mehr als 20 Teilnehmenden werden die Gespräche an Vierertischen geführt. Die Plätze werden immer wieder getauscht, sodass eine spannende Auseinandersetzung mit den Themen entstehen kann. Die Erlebnisse werden am Schluss im Plenum zusammengetragen», erklärt Daniel Gut.

«Die Probleme dieser Zeit können wir nur gemeinsam lösen», ist sich Daniel Gut sicher. Um dies zu ermöglichen, seien Orte der Begegnung wichtig, wo ein Dialog nicht nur möglich sei, sondern dieser auch zu neuen Erkenntnissen und – im besten Falle – auch zu innovativen Lösungen führe. «Wenn wir bereit sind – und das kann man an unseren Anlässen üben –, unsere eigenen Annahmen zu hinterfragen und andere Meinungen zuzulassen, dann schaffen wir Vertrauen und öffnen so den Raum für das Neue, das noch nie Dagewesene», so Daniel Gut.