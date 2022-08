Solothurn Bei Einbruch überrascht: Polizei nimmt mutmasslichen Einbrecher fest Am Freitagabend kam es in Solothurn zu einem Einbruch. Ein Anwohner überraschte zwei Einbrecher, einer davon konnte angehalten werden. Dieser wurde für weitere Ermittlungen vorläufig festgenommen.

Am Freitagabend, kurz vor 23 Uhr, ging bei der kantonalen Alarmzentrale die Meldung über zwei Einbrecher in einer Wohnung in Solothurn ein. Ein Anwohner überraschte in seiner Wohnung zwei Einbrecher, welche umgehend die Flucht ergriffen.

Patrouillen der Stadtpolizei Solothurn sowie der Polizei Kanton Solothurn, konnten kurze Zeit später einen 24-jährigen Mann anhalten. Der angehaltene Algerier wurde für weitere Ermittlungen vorläufig festgenommen.

