FDP Stadt Solothurn Erstmals eine Parteipräsidentin: Barbara Feldges zur Nachfolgerin von Charlie Schmid gewählt An der Mitgliederversammlung ernannte die FDP der Stadt Solothurn zum ersten Mal eine Präsidentin. Zudem blickte die Stadtpartei auf das Wahljahr zurück.

Die FDP-Mitgliederversammlung fand in der Öufi-Brauerei statt. Mark A. Herzog

Mit grossem Applaus wählte die Mitgliederversammlung der FDP-Stadt Solothurn Barbara Feldges als Nachfolgerin von Charlie Schmid zu ihrer Präsidentin - als erste Frau in dieser Funktion. Sie betonte, dass ihr als Lehrerin die Sozialpolitik ein wichtiges Feld, ihr aber ebenso wichtig sei, dass in unserer Partei die Unternehmerinnen und Unternehmer ein gewichtiges Wort mitreden würden.

In der Parteiorganisation gelte es Bewährtes zu pflegen, aber viel Neues zu initiieren: «Es isch immer eso gsi und Zit für öppis Nöis!». Damit nahm sie im Plenum und von Revisor Fidel Grüninger geäusserte Anliegen vorweg. Insbesondere der Kommunikation nach innen und aussen müsse wesentlich mehr Gewicht gegeben werden.

Nicht euphorisch stimmte am Ende eines wenig erfolgreichen Wahljahres der Bericht des abtretenden Präsidenten Charlie Schmid. «Es ist uns gelungen, die acht Sitze im Gemeinderat zu verteidigen, das Stadtpräsidium allerdings ging verloren.»

Er bedankte sich bei allen Mithelfenden, an deren Einsatz der Verlust nicht gelegen habe und rief dazu auf, weiter zu kämpfen: «Wir müssen unsere breit abgestützte liberale Politik in der Stadt nicht auf den Kopf stellen, denn die FDP ist mehr als eine Steuersenkungs- oder Kostenoptimierungspartei,» nahm er Gedanken von Barbara Feldges auf. Einiges sei doch erreicht worden, sagte er und erinnerte an das Parkplatzreglement, zwei Steuersenkungen und die Beibehaltung der Gemeindeversammlung.

Manuel Sitter legte die Jahresrechnung vor, die einen Verlust von knapp 50‘000 Franken ausweist. Der Mitgliederbeitrag wurde bei 80 Franken (für Schüler, Studenten, Lehrlinge 50 Franken) belassen. Jahres-, Kassen- und Revisorenberichte wurden einstimmig gutgeheissen und dem Vorstand Décharge erteilt.

So setzt sich der Vorstand neu zusammen

In den Parteivorstand - er konstituiert sich selber - wurden für die nächsten vier Jahre gewählt: Martin Graf (Bürgergemeinde), Sven Witmer, Theo Flury, Franziska von Ballmoos, Manuel Sitter (alle bisher); Michael Hug, Philip Eng, Marco Lupi, Matthias Wälti, Michel Lüthi. Fidel Grüninger und Markus Schüpbach wurden als Rechnungsrevisoren bestätigt.

Charlie Schmid gratulierte Urs Unterlerchner zur Wahl als Stadtschreiber - «auch wenn wir deine kritische Stimme im Gemeinderat vermissen werden.» Dann «entliess» er Kurt Fluri aus dem Vorstand, dem er 36 Jahre angehört hatte - alle seine Meriten aufzuzählen, wäre Wasser in die Aare getragen.

Barbara Feldges verabschiedete mit herzlichem Dank Charlie Schmid aus dem Vorstand und Franziska von Ballmoos Tom Schmelzer. Die neue Präsidentin ihrerseits dankte besonders Manuel Sitter, Fidel Grüninger und der bisherigen Vizepräsidentin Franziska von Ballmoos.