«Eine Million Sterne» Ein Lichtermeer erstrahlte auf der St.-Ursen-Treppe als Zeichen gegen Armut Die Caritas Solothurn hat im Rahmen der Aktion «Eine Million Sterne» die Treppe der St. Ursen-Kathedrale in ein Lichtermeer verwandelt. Das Hilfswerk will so ein Zeichen gegen Armut in der Schweiz setzen.

«Eine Million Sterne» auf der St.-Ursen-Treppe in Solothurn. zvg

Mehrere hundert Kerzen strahlten am Samstag im Rahmen der Aktion «Eine Million Sterne» auf der Treppe der St.-Ursen-Kathedrale in Solothurn. Organisiert wurde der Anlass von der Caritas Solothurn gemeinsam mit Firmlingen und weiteren Helferinnen und Helfern der katholischen Kirche sowie mit Freiwilligen. Auch in Flumenthal-Hubersdorf, Kleinlützel und Bettlach wurde die Aktion durgeführt.

Wie das Hilfswerk in einer Medienmitteilung schreibt, stand der Anlass «Eine Million Sterne», der zeitgleich mit rund hundert gleichnamigen Aktionen in der ganzen Schweiz stattfand, wie jedes Jahr, «ganz im Zeichen der Solidarität». Damit will die Caritas an die Lebenssituation armutsbetroffener, kranker und benachteiligter Menschen erinnern.

Grosser Andrang vor der St.-Ursen-Kathedrale

Gemäss Angaben der Caritas waren trotz kaltem Wetter und der aktuellen Corona-Situation bei Dämmerung Hunderte Besucherinnen und Besucher herbeigeströmt, um die im Vorfeld zugesendete Wunschkerze abzuholen, sie anzuzünden und dann auf der St.-Ursen-Treppe aufzustellen.

Kerzen auf der St.-Ursentreppe. zvg

Lange Zeit sei nicht klar gewesen, ob der Anlass dieses Jahr stattfinden konnte. «Wir sind sehr glücklich, dass wir ‹Eine Millionen Sterne› trotz der aktuellen Corona-Situation durchführen können. Es ist wichtig, dass wir in dieser schwierigen Zeit ein Zeichen setzen und für Menschen da sein können», so die Geschäftsleiterin von Caritas Solothurn, Fabienne Notter.

Auch der Gemeindeleiter der katholischen Kirche St. Urs, Thomas Ruckstuhl, meinte: «Es ist schön, dass die Lichter dieses Jahr wieder brennen. Das tut den Menschen gut. Mit jeder Kerze ist ein Schicksal oder ein Wunsch verbunden.» Er habe als Gemeindeseelsorger viel mit Menschen zu tun, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen.

Spenden sammeln für Armutsbetroffene

Neben den Wunschkerzen konnten auch vor Ort spontan Wünsche aufgeschrieben werden. Viele hätten auch einfach eine Kerze angezündet und sie ins Kerzenmeer gestellt, schreibt die Caritas. Eine junge Familie meinte: «Wir kommen jedes Jahr. Es ist einfach schön, wenn man ein Licht der Freude und der Solidarität in den Himmel senden kann.»

Acht Firmlinge halfen am Anlass mit, indem sie Kerzenhalter verkauften und Spenden sammelten, um Armutsbetroffenen Menschen zu helfen. «Dank diesem Anlass weiss ich nun, dass es Menschen gibt in der Schweiz, die arm sind.» so Michaela, eine der Firmlinge. Unterstützt wurden sie durch zwei junge Asylsuchende aus dem Irak.

Kerzen auf der St.-Ursentreppe. zvg

Die Projektleiterin von Caritas Solothurn, Lynn Kellersberger, zeigte sich zufrieden mit dem Anlass: «Es ist schön, wie viele Leute heute einen Wunsch für ihre Liebsten geschickt oder einen Wunsch für Solidarität vor Ort notiert haben. Wir haben über 200 Wunschkerzen erhalten, und heute Abend wurden unzählige weitere Kerzen mit Wünschen versehen und aufgestellt. Das zeigt doch einfach, dass es zusammen besser geht.»

