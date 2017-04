Wir checken ein. Zu Kurzferien in Solothurn. Im Hotel de la Couronne. Testessen und -schlafen sind angesagt. Das freundliche und einheitlich elegant gewandete Réceptions-Team mit der Hotelleiterin Simone Berchtold nimmt uns in Empfang. Die Zimmerschlüssel hängen nicht mehr an der Wand im schicken Grau, sondern liegen in einer flachen Schublade. Aber es sind richtige Schlüssel mit einer fast pompösen Quaste dran.

Nicht so neumodische Kärtli, die man durch einen Schlitz ziehen muss. Würden auch nicht zu einer «Couronne» passen. Auch geht es statt in den Keller nur noch zwei drei Tritte runter zum Toiletten-Trakt. Der ebenfalls zu einer «Couronne» passt. Neu ist der Lift, der uns sanft ins zweite Geschoss hinaufträgt. Unser Zimmer Nr. 204, eine sogenannte Junior-Suite, hält nicht die absolute «Wouw!»-Aussicht auf St. Ursen für uns parat. Aber der Kronenplatz mit dem Von-Roll-Haus ist auch nicht ohne. Und in einem Thriller wäre die Aussicht perfekt fürs Planen oder Verfolgen eines Banküberfalls.