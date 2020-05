«Simulierte Normalität» – ein etwas anderer Shoppingbummel in Solothurn

Es regnete am Montagmorgen. Alle Aussenwirtschaften waren leer und durchnässt. Ausser diese auf dem Marktplatz. Dort hatten es sich zwei ältere Herren unter einem Sonnenschirm gemütlich gemacht und genossen einen Aperol Spritz. Zugegeben, die Wiedereröffnung des Gewerbes und der Gastronomie am Montagmorgen fühlte sich etwas surreal an. Abstandslinien weisen einem nun in die Läden, wie beispielsweise in den Manor oder in die Brasserie Fédérale.

Die Ein- und Ausgänge sind hier ganz klar abgetrennt, um den nötigen Abstand zu gewährleisten. Das ist nach wie vor höchstes Gebot. Zusätzlich stehen den Kunden jeweils überall Händedesinfektionsmittel mit Anwendungsanweisungen zur Verfügung. Manche sind dankbar dafür, andere laufen daran vorbei.

Wieder ein Stück Freiheit zurück

Die simulierte Normalität hat an jenem Morgen Einzug in die Gassen Solothurns gehalten. Es herrschte reges Treiben, trotz der Verhaltensregeln und trotz des miesen Wetters. Als ob sich die Leute unbedingt wieder ein Stück ihrer Freiheit zurückholen wollten, die ihnen am 16. März genommen wurde. Der Regen, die patrouillierenden Polizisten und die vorgeschriebenen Prozeduren hinderten die Wenigsten am Besuch im Lieblingsladen. So tummelten sich beispielsweise auch im «Chuchilade» an der Hauptgasse bereits am Morgen die ersten Kunden. Sie schienen kein klares Ziel zu haben, aber: «Ich bin froh, dass die Läden wieder geöffnet sind», sagt eine Dame, die mit einem kleinen Päckchen in Richtung Kasse geht. Online einkaufen sei einfach nicht mit dem physischen Shoppen vergleichbar.

Der Onlineshop des Ladens allerdings sei in den vergangenen Wochen regelrecht explodiert, wie Inhaber Daniel Wagmann, erzählt. «Wir haben sehr viel ins Marketing investiert und mit Rabatten gearbeitet.» Insbesondere Grills und Küchengeräte, wie Pasta-Maschinen, seien sehr beliebt gewesen. «Man hat gemerkt, dass die Leute das frei gewordene Ferienbudget anders investieren wollen», sagt er. Der Online-Umsatz sei aber keineswegs vergleichbar mit den Einnahmen im Laden. Besonders der Wochenmarkt, der nun aber vorübergehend von der Hauptgasse auf den Schanzenplatz verlegt wurde, bringe viele Kunden in den Laden. «Der muss zwingend wieder zurück in die Stadt», sagt er. Ohnehin sei die Wiedereröffnung momentan eher ein Versuch. «Wir werden sehen, wie sich der Verkauf entwickelt.»