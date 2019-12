Schwitzen im Kloster: Wird aus dem christlichen Sakralbau ein türkischer «Hammam»?

Derzeit wird das Kapuzinerkloster im Rahmen einer Zwischennutzung mindestens teilweise belebt: Der langjährige Gastronom Urs Bucher ist vom Kanton mit der Hauswartung betraut. Getragen vom Verein Kapuzinerkloster bietet Bucher in Haus und Garten seit 2018 unterstützungsbedürftigen Menschen und Asylsuchende Hilfe bei der (Re-)Integration in Arbeitsprozesse an. Unter anderem soll mit dem Einsammeln und Verarbeiten von Früchten und Gemüse, die von den Produzenten wegen bloss optischer Beeinträchtigungen nicht verkauft werden können, ein Beitrag gegen die Lebensmittelverschwendung geleistet werden. Bucher ist vom Kanton auch mit der Vermietung der Liegenschaft für diverse Veranstaltungen beauftragt. Dies allerdings im engen Rahmen der Nutzungsvorschriften. Um für eine definitive Nutzung jederzeit offen bleiben zu können, wird der Vertrag mit Bucher vom Kanton jeweils nur für ein Jahr verlängert. (ums.)