So kocht Blaser als Übergangslösung in seiner Fertigungsküche in Lyssach und liefert mit dem Foodtruck der «ChloschterChuchi» an, bis dereinst das Projekt von Urs Bucher ins Rollen kommt und nach der Bereinigung der hängigen Einsprachen dessen Pläne umgesetzt werden können. Diese sehen die Beschäftigung von Asylsuchenden vor allem auch im Garten vor.

Das Kloster soll ein offenes Haus werden. Möglichst jetzt schon, wenn es nach Martin Blaser geht. «Mütter und Werktätige können hier eine Mittagspause einlegen und verweilen», meint er. Aber auch Anlässe mit Catering für bis zu 25 Personen seien durchaus möglich. «Das Kloster hat viel Potenzial», erklärt Blaser – auch während Grossanlässen wie den Film- oder Literaturtagen. «Aber einen Party-Tempel gibt es hier nicht.»

«Authentica» kommt nicht mehr

Auch die bisherigen Anlässe im Kloster sollen ihre Daseinsberechtigung behalten können, findet Urs Bucher. So will er sich im Februar mit den Organisatoren der beliebten Ausstellung Advent im Kloster treffen, um eine Fortsetzung im November zu diskutieren.

Bedauern wird jedoch spürbar, wenn die Rede auf die Frühlingsausstellung Authentica kommt. Offenbar gehen Urs Bucher und ein ehemaliger Mitorganisator neu getrennte Wege, sodass die «Authentica» künftig nicht mehr in Solothurn, sondern in «Ablegern» wie Appenzell geplant ist. Allerdings trägt man sich im Kapuzinerkloster mit Plänen für einen «Authentica»-Ersatz, die aber noch nicht spruchreif seien.

Fest steht aber: Wie stets am dritten Montag des Monats, also am 19. Februar, wird es im Kapuzinerkloster ab 11.30 Uhr wieder einen Suppentag geben.