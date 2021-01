Schnibamu und Höflisingen finden in diesem Jahr nicht statt

Dass im letzten Jahr – wenn auch aufgrund anderer stürmischer Zeiten – am Aschermittwoch der Böögg nicht verbrannt wurde, war wohl doch ein schlechtes Omen: Wegen der aktuellen Covid-19-Situation werde bekanntlich die diesjährige Fasnacht leider anders ausfallen.

Und so komme es nun, wie es ja fast kommen musste: Das diesjährige Schnibamu, es wäre die 30. «Auflage» gewesen, werde auf das Jahr 2022 verschoben, wie das OK mitteilt. Nach Rücksprache mit den Verantwortlichen des KULTURMs wäre eine Durchführung notabene sogar auch bei weniger strengen Auflagen als im jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Aus den gleichen Gründen habe sich das OK des diesjährigen Höflisingens auch für eine Absage entscheiden. (mgt)