Sicherheit dank Helfern

Für Willi liegt nahe, dass die Aare am Samstag sicherer denn je sein dürfte. Stefan Ryser, Präsident des Aareschwimmens, bestätigt: Die Lebensrettergesellschaft und andere Helfer – rund 40 an der Zahl – seien an diesem Tag auf dem Wasser für Sicherheit und Rettung zuständig. In Booten und Kanus oder auf Surfbrettern werden sie eingreifen, wenn Kollisionsgefahr besteht und ebenso zur Rücksichtsnahme appellieren.

Ausserdem werden die Schwimmer über ihre «Rennspur» instruiert. Hingegen weiss Ryser aber, dass zeitweise Probleme mit hitzigen Brückenspringern bestehen – doch diese existieren unabhängig vom Aareschwimmen.