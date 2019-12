Samichlaus, säg, packt di die Flugscham nid au chli?

Samichlaus, mir hei e Wunsch

Mir wei as du zu üs hüt chunnsch

Du fingsch dr Wäg ganz eifach, gäu

Foug nur däm Liecht vom Bärg, ganz gräu



Lila lüchtets, höch und wiit

Wenns Wouche drum het gar wienes Polarliecht erschiint

Chaschs nid verfähle im Norde dobe

Gsehsches vom Polarkreis obe



Du weisch jo wo, bisch au scho gsi

Am Chlausemäret, die Wuche, e chli

Mit Schoggi, Nüssli und Gebäck

Und zwe Eseli mit im Gepäck



Säg, wo flügsch no aues hi?

Packt di die Flugscham nid au chli?

Wenn Johr für Johr um d’Wäut drum jettisch

Hingerlosch e Fuessabdruck wo doch nid wettisch?



Egau, ar Wiehnacht darf me das

Stromspare: Was isch das, was?

Vom Kran ir Hauptgass bländets farbig

Dr Stärn vo Bethlehem ischs nid – s’isch Wärbig!



Umso schöner isch d’Belüchtig wo mir ändlich wieder hei

4000 Lämpli i de Gasse, öppis, wo mir aui wei

Romantisch ischs, jo besinnlich

Dr Stromverbruch isch wenig – ziemlich



Samichlaus, doch säg jetzt ändlich

Wie hesches mit däm Konsum-Wahn?

Du schänksch und schänksch, mir söue chaufe

Doch was isch mit däm Klima-Plan?



Mir sötte spare, bsunders Rohstoff

Doch ider Stadt hets Lüt wie nie

Für üsi Wirtschaft isch das super

Doch wei mir nid mou d’Brämse zieh?



S’isch au i dim Sinn, liebe Maa

As mir’s jetzt schön hei ohni «z’ha»

Zäme höckle, zäme sii

Nang chli gniesse, wär isch drbii?



