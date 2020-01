Salzhaus-Küchenchef gewinnt an der World Gourmet Society Video Challenge in London

Der Küchenchef vom Solothurner Salzhaus gewinnt an der World Gourmet Society Video Challenge in London mit seiner ersten Teilnahme an der «Best Plate Video Challenge». Das verkündet das Salzhaus in einer Medienmitteilung. Als einer von fünf Finalisten in der Kategorie «Show your Personality as a Chef», der Königsdisziplin der Video Challenge, reiste Christian Härtge zusammen mit dem Regisseur und Produzenten, Gabriel Gimber am 27. Januar 2020 nach London an die grosse Award-Zeremonie. Zusammen setzten sie im Video «Umami» das Gericht gekonnt in Szene: in der Hauptrolle ein fliegender Königs-Zander, begleitet von frischen Tomaten, Spargeln, Fisch-Sauce und weiteren, leckeren Zutaten.

Internationales Teilnehmerfeld

Nebst Christian Härtge waren Küchenchefs aus Italien, Portugal und Kanada in dieser höchsten Kategorie nominiert. Die Award-Zeremonie fand im Rahmen eines Gala-Dinners im prestigeträchtigen «Institute of Directors» in der City of Westminster in London statt. Die Preisverleihung wurde umrahmt von einer Überraschungs-Show und Interviews mit Top-Küchenchefs und internationalen Gourmands. Die Möglichkeit, sich mit internationalen Küchenchefs auszutauschen, war für Christian Härtge denn auch einer der Hauptgründe für die Teilnahme an der Video Challenge.