Um 17.30 Uhr – nach Milows Soundcheck und einer kleinen Erfrischung – gings dann los mit der Bootsfahrt. Insgesamt drei Mal liessen sich Milow, Gitarrist Tom van Stiphout und Support Kelvin Jones am Landhausquai entlang treiben und spielten den Song «Just Smile». Mit auf dem Boot war auch der Social-Media-Verantwortliche, der mit Kamera und Drohne Aufnahmen machte, und ein Tontechniker. «Sie setzen voll auf Qualität», sagt Stefan Wigger.

An Land hat aber wohl niemand so richtig begriffen, was da auf dem Wasser vor sich geht. «Wir sind nah an der Mauer entlang gefahren, aber niemand hat reagiert», wird ein etwas enttäuschter Milow später am Konzert zu den über 600 Gästen sagen. «Es hatte nicht so viele Leute am Landhausquai und die Musiker haben auch nur akustisch gespielt», erklärt Wigger. So sind im Video, das am Dienstag veröffentlicht wurde, auch keine klatschenden und jubelnden Zuschauer zu sehen.