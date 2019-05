Die Biertage sind vorbei, die Bike Days auch. Für das Reithallen-Areal beginnt die grosse Sommerpause, ehe Ende August die Heso-Hallen wieder aus dem Boden wachsen. Eigentlich wäre nun der Zeitpunkt gekommen, mit dem neuen Projekt der Rythalle AG anzufangen – am kommenden 20. Mai wäre offizieller Baustart gewesen. «Wäre», denn «so wie es aussieht, werden wir dieses Jahr wohl nicht bauen können», gibt sich Verwaltungsratspräsident Tobias Jakob kurz vor der nächsten VR-Sitzung der Rythalle AG wenig optimistisch. Noch vor wenigen Wochen hatte sich die Ausgangslage wesentlich aufgehellter präsentiert: Auf das entsprechende Baugesuch war nämlich keine Einsprache eingegangen – in Solothurn eher eine Rarität. Dafür war dicke Post von der Baukommmission eingetrudelt, die Nachbesserungen und Präzisierungen verlangt. «Wir sollten jetzt beginnen können, sonst müssen wir ein Jahr warten», erklärt Jakob das enge Zeitfenster – mit der Heso wäre nämlich eine längere Baupause eingelegt worden

Zwei Bäume machen Sorgen

Im Stadtbauamt wird einmal festgestellt, dass der Baukommission nicht alle notwendigen Unterlagen vorliegen würden, das Baugesuch sei unvollständig. «Aus unserer Sicht sind alle Unterlagen vorhanden, um eine Beurteilung vornehmen zu können», wehrt sich Tobias Jakob, der bei den Baubehörden «unterschiedliche Signale» ausgemacht haben will. Ein Zankapfel scheinen die beiden Bäume westlich des bestehenden Anbaus zu sein, der diesen Sommer hätte abgerissen werden sollen. Die Rythalle AG hätte mit dem vorgesehenen Projekt am liebsten beide fällen lassen, doch immerhin wurde dem Baugesuch ein erforderliches Baumgutachten beigelegt. In diesem werden Massnahmen wie eine Unterfangung der Bäume aufgezeigt oder eine Reduktion des Untergeschosses zur Schonung des Wurzelwerks..