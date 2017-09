Der Anlass findet bereits zum 45. Mal statt und gehört zur Stadt wie die St.-Ursen-Kathedrale oder die Heso. Rund 700 Läuferinnen und Läufer werden in Sechser-Teams quer durch die Solothurner Altstadt rennen und versuchen, so schnell wie möglich den Staffelstab zu übergeben. Von den ganz Kleinen in der MuKi/VaKi-Kategorie über die ambitionierte Jugend bis hin zur Plauschmannschaft wird alles vertreten sein, um zu zeigen, wie schnell über die Bsetzisteine gesprintet werden kann.

Dank des neuen Hauptsponsors, dem Werk 5 in Wiler bei Utzenstorf, bleibt das Quer weiterhin in seiner alten Form bestehen. Auch ist das OK sehr dankbar, dass es weiterhin auf die Strecken-, Kategorien- und Pokalsponsoren zählen darf. Dieses Jahr hoffen alle Beteiligten auf etwas mehr Wetterglück. Teams – egal ob Sportmannschaft, Freunde oder Arbeitsteam – können sich noch anmelden unter www.querdurch.ch. Aber auch Fans sind am Quer in der Altstadt immer willkommen. (dfs)