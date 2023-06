Finalrunde 1. Liga Jetzt live im Stream: Der FC Solothurn führt im Hinspiel gegen die Lugano-Reserve seit der ersten Minute

Mit einem 3:1-Heimsieg und einem 2:2 in Monthey schafften die Solothurner in der vergangenen Woche den Einzug in die Finalrunde der 1. Liga. Heute Mittwoch und am Samstag geht es gegen die zweite Mannschaft des FC Lugano um den Aufstieg in die Promotion League.