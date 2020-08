«Rituals» in Solothurn öffnet am 9. September

Seit Oktober des letzten Jahres war bekannt, dass Rituals Cosmetics in das Ladengeschoss an der Hauptgasse 21 einziehen wird. Also dort, wo zuletzt die OVS-Filiale ihren Standort hatte und noch früher die Modekette Charles Vögele zu finden war.

Wie die Firma Rituals vermelden lässt, wird der neue Laden am 9. September öffnen. «Wir sind stolz, als Marke in einem solch speziellen Jahr unseren 22. Schweizer Store in Solothurn eröffnen zu dürfen», lässt sich Marianne Müller, Country Director Switzerland von Rituals, in der Medienmitteilung zitieren.

Auf Anfrage wird das Unternehmen etwas konkreter: «Solothurn stand schon länger auf der Store-Wunschliste von Rituals Cosmetics Schweiz. Wir haben sehr viele Anforderungen an unsere neuen Ladenlokale, daher freuen wir uns nun sehr, dass wir eine so schöne Lokalität in Solothurn gefunden haben.» Die holländische Kosmetik-Kette betreibt weltweit über 800 Geschäfte und ist Ende 2014 in den Schweizer Markt eingetreten. (fvo)