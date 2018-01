Beim Pferdemetzger

Wir machen uns auf, ein paar seiner Lieblingsplätze in der Altstadt von Solothurn zu besuchen. «Einen Ort, den ich immer aufsuche, ist die Pferdemetzgerei von René Wanner in der Schaalgasse. Hier duftet es unwiderstehlich nach den guten Würsten. Ich weiss nicht, ob es in Zürich noch eine Pferdemetzgerei gibt. Aber aus Solothurn bringe ich auf jeden Fall immer ein paar Würstli mit», so Schaub.

Solothurn habe er von Beginn weg gern gehabt, erzählt Schaub beim Spaziergang durch die Gassen. «Der Fluss, die barocke Altstadt – mir hat es immer sehr gefallen hier. Es ist jedes Mal wie ein Nachhausekommen». Klar, mache man auch mal Sprüche über das Wasserstiefel-Festival, den Pflotsch oder die Kälte, denn: «Solothurn im Januar ist nun einmal nicht Locarno im Sommer.» Doch es seien Sticheleien, die nicht bös gemeint sind. Und dann sagt Schaub noch, dass die Werkschau in den letzten Jahren viel Schwung bekommen habe.

Wie ein Einheimischer

Mit Christoph Schaub durch Solothurn zu spazieren, ist wir mit einem Einheimischen unterwegs zu sein. Von hinten, von vorn, von der Seite wird er erkannt und gegrüsst. «Ich kann mich noch gut erinnern, wie es war, als ich als Junger hierher kam. Ganz neidvoll beobachtete ich die gestandenen Filmregisseure und ihre Bekannten, die als verschworene Gemeinschaften zusammen im Kreuz hockten und die nächsten Pläne besprachen. Ich wollte unbedingt auch einer von ihnen sein.» Heute sei es oft so, dass er dem grossen Rummel lieber aus dem Weg gehe. «Es kann auch stressig sein, so viele Leute zu kennen».

Vor dem Kino Palace in der Hauptgasse hängt ein riesengrosses Plakat von Christoph Schaub, das ihn als «Rencontre»-Gast der diesjährigen Filmtage präsentiert. «Die Anfrage, dieses Jahr meine Filme hier zeigen zu können, betrachte ich als Wertschätzung meiner Arbeit», sagt er. Und es sei doch schön, als noch «junger» Regisseur eine Auswahl seiner wichtigsten Arbeiten in einem Programm sehen zu können. «Das spornt mich an, weiter zu machen. Ich habe momentan gleich zwei Projekte, die am Laufen sind», verrät er.