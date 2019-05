«Es ist Jubiläumszeit, und wir haben Grund zur Freude.» Man kann sich angesichts dieser Devise an der Generalversammlung der Regiobank Solothurn eines fragen: «Schon wieder Jubiläumszeit?» So liegt der letzte «Runde» gerade mal vier Jahre zurück. Wie das geht, erklärte Verwaltungsratspräsident Felix Leuenberger den 1481 anwesenden Privataktionären in der Eishalle Zuchwil gleich selbst.

Während sich nämlich 2015 das Bestehen der ehemaligen Leihkasse zum 150. Mal jährte, ist es heuer die frühere Ersparniskasse Solothurn, die ihr 200-Jahre-Jubiläum begeht. Der Blick in die historischen Aufzeichnungen verrät: Beide von der Stadt Solothurn gegründeten Institute fanden 1990 unter dem Namen Regiobank unter einem gemeinsamen Dach zusammen.