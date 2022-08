Regio Energie Solothurn 2023 wird der Strom in Solothurn teuerer: So viel wird er kosten Die Regio Energie Solothurn reagiert auf die Situation in den internationalen Energiemärkte und erhöht die Preise für kommendes Jahr.

Hybridwerk Regio Energie Solothurn. Michel Lüthy

Die Regio Energie Solothurn erhöht ihre Preise für nächstes Jahr, da die internationalen Energiemärkte sich in einer aussergewöhnlichen Situation befänden. «Die dramatischen Preissteigerungen der letzten Monate haben auch die Beschaffungspreise in die Höhe getrieben, was sich auf den Strompreis der Regio Energie Solothurn auswirkt», begründet die Regio Energie diesen Schritt.

Der Strompreis setzt sich aus dem Energietarif, dem Netznutzungstarif und den Abgaben zusammen. Ab 1. Januar 2023 erhöht sich der Energietarif der Regio Energie Solothurn über alle Kundengruppen und Produkte hinweg um durchschnittlich 6.48 Rp./kWh.

Der Netztarif für Haushaltkunden erhöht sich aufgrund der gestiegenen Systemdienstleistungen der nationalen Netzgesellschaft Swissgrid um 0.3 Rp./kWh. Die Energiedienstleisterin nutzt die regulatorischen Möglichkeiten um den Preisanstieg für ihre Kunden zu dämpfen. Trotz dieser finanziellen Abfederung durch die Regio Energie Solothurn steigt der Strompreis über alle Kundengruppen und Produkte hinweg im Durchschnitt um 7.04 Rp./kWh. Dies bedeutet für einen Haushalt mit fünf Zimmern, einem Jahresverbrauch von 4’500 kWh und dem Standardprodukt «so regional» Mehrkosten von rund 300 Franken für das Jahr 2023.

Weiter besteht für Kundinnen und Kunden die Wahl zwischen vier Stromprodukten. Das Standardprodukt «so regional» wird ab 2023 neu zu einem grossen Teil aus Strom aus Biomasse von der KEBAG AG bestehen.

Aufgrund gesunkener Kosten für die Herkunftsnachweise von Strom aus erneuerbaren Quellen passt die Regio Energie Solothurn den Aufpreis für das Produkt «so natürlich» mit 100 Prozent Solarstrom an: Dieses kostet nur noch 3.6 Rp./kWh mehr als das Standardprodukt (bisher 8.6 Rp./kWh mehr).

Wegen der hohen Strompreise steigen auch die Einspeisetarife für Photovoltaik stark an. Der Einspeisetarif für eine Anlage, die kleiner als 100 kVA ist, beträgt neu 22.5 Rp./kWh (bisher 15 Rp./kWh). Er setzt sich zusammen aus 18.5 Rp./kWh für die Energie und 4 Rp./kWh für den ökologischen Mehrwert.