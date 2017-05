Die Anlage auf dem Areal des Hybridwerks der Regio Energie Solothurn wird eine Grundfläche von rund 12 auf 12 Meter einnehmen, aus einem Containerbau sowie einem 12 Meter hohen Turm bestehen. In ihm findet der Prozess statt, der die Forscherinnen und Forscher sowie die Energieexpertinnen und -experten interessiert.

Während in anderen Forschungsprojekten von STORE&GO in Europa katalytische Verfahren geprüft werden, erfolgt das Power-to-Gas-Verfahren in Solothurn über eine biologische Methanisierung: Sogenannte Archaeen (Urbakterien) verwandeln Wasserstoff, der aus dem Hybridwerk bezogen wird, in Methan. Dazu benötigen die Archaeen neben dem Wasserstoff auch Kohlendioxid. Dieses wird über eine Leitung aus der Anlage des Zweckverbands Abwasserregion Solothurn-Emme (ZASE) zugeführt.



Für die Forschungen in der Schweiz steht ein Budget von 6,25 Millionen Franken zur Verfügung, gefördert durch das Staatsekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI). Die weiteren Partner für das Projekt in Zuchwil lauten Electrochaea, Hochschule für Technik Rapperswil (HSR), Ecole polytechnique fédérale Lausanne (EPFL), Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (EMPA) und Schweizer Verband des Gas- und Wasserfachs (SVGW). Die Gesamtprojektkosten von STORE&GO belaufen sich auf 30,6 Mio. Franken, wovon die EU knapp 20 Millionen Franken beisteuert. (pd)