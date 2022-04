Rechnungsergebnis 2021 Die Rechnung der Stadt Solothurn schneidet besser ab als erwartet – das Ergebnis ist aber mit Vorsicht zu geniessen Statt wie budgetiert mit einem Jahresgewinn von 6,8 Millionen Franken schliesst die Einwohnergemeinde der Stadt Solothurn mit einem Ergebnis von 10,5 Millionen Franken ab.

Die Solothurner St. Ursen Kathedrale im Nebel. Michel Lüthi

Wie die Einwohnergemeinde der Stadt Solothurn mitteilt, liegt die Gemeindesteuern der natürlichen Personen aus Vorjahren über dem langjährigen Durchschnitt, doch die Gemeindesteuern der juristischen Personen konnten die Erwartungen nicht erfüllen und verfehlten den budgetierten Betrag. Mit 10,5 Millionen Franken Ertragsüberschuss schliesst die Stadt Solothurn weit über dem budgetierten Betrag von 6,8 Millionen Franken ab.

Das Ergebnis sei aber mit Vorsicht zu geniessen, warnt die Einwohnergemeinde. So sei der hohe Ertragsüberschuss hauptsächlich dank der Auflösung der Neubewertungsreserve sowie den Marktwertanpassungen im Finanzvermögen zustande gekommen.

Eine Neubewertungsreserve aus dem Jahr 2016 wird ab 2021 über die nächsten fünf Jahre aufgelöst und sorgt für einen jährlichen Ertrag von 8,7 Millionen Franken. Auch wurde das Finanzvermögen 2021 neu bewertet und dadurch um 2,9 Millionen Franken aufgewertet. «Diese beiden Gegebenheiten verbesserten das Ergebnis markant, hatten auf die Liquidität jedoch keinen Einfluss», so die Einwohnergemeinde.

Aufwand tiefer als budgetiert

Der Nettoaufwand aller Aufgabenbereiche mit Ausnahme der Gemeindesteuern liegt um 6,1 Millionen Franken oder 9,1 Prozent unter dem Budget und um 12,0 Millionen Franken oder 16,7 Prozent unter dem Vorjahresergebnis.

Der Medienmitteilung ist zu entnehmen, dass die Budgetverbesserungen hauptsächlich bei den Beiträgen an private Haushalte nach dem Bundesgesetz zur Regelung der gesetzlich wirtschaftlichen Hilfe sowie beim Beitrag an den Kanton für Ergänzungsleistungen AHV verzeichnet werden konnten. Der Beitrag an Gemeinden für den Lastenausgleich der Sozialhilfe sei leicht angestiegen.

Schwankungen bei Steuerertrag der natürlichen Personen

Die direkten Gemeindesteuern der juristischen Personen erreichen 8,0 Millionen Franken. Seit 2004 sei nie mehr ein solch tiefer Stand ausgewiesen worden. «Der Nettosteuerertrag übertrifft das Budget um 0,8 Millionen Franken oder 1,1 Prozent, liegt jedoch um 2,9 Millionen Franken oder 3,9 Prozent unter dem Vorjahresergebnis», teilt die Einwohnergemeinde weiter mit.

Die Gemeindesteuern der juristischen Personen seien hohen Schwankungen unterworfen und lagen in den letzten 10 Jahren zwischen 8,5 und 14,7 Millionen Franken.

Verbesserte Zahlungsmoral und tieferes Nettovermögen

Der Finanzverwalter informierte anlässlich der Sitzung auch über die Steuerausstände. Der Bruttosteuerausstand sank von 16,5 auf 15,9 Millionen Franken. Die Zahlungsmoral bei den Vorbezugsrechnungen habe sich im Vergleich zum Vorjahr nochmals verbessert: 86,7 Prozent der Steuerpflichtigen (Vorjahr: 86,2 Prozent) hätten ihre Vorbezugsrechnung 2021 bis Ende Jahr vollständig bezahlt.

Die Investitionsrechnung unterschreitet mit Nettoinvestitionen von 16,4 Millionen Franken ihr Budget um 24,1 Prozent (Vorjahr: 35,0 Prozent). Bei den Bauprojekten für den Neubau Doppelkindergarten und Tagesschule Brühl, die Gesamtsanierung des Ferienheims Saanenmöser sowie die Sanierung der Brühlgrabenstrasse Nord wurden die Budgetkredite nicht ausgeschöpft. Damit belaufe sich der Finanzierungsfehlbetrag auf 10,2 Millionen Franken (Vorjahr: 3,7 Millionen Franken).

Das Ergebnis erlaube die Bildung von Vorfinanzierungen, eine Einlage in den Bilanzüberschuss sowie zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen.