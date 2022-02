RBS Der neue Tiefbahnhof in Bern lässt auf sich warten: Gibt es damit wieder Hoffnung für Obergeschosse am Solothurner RBS-Bahnhof? Einst war vorgesehen, dass sowohl der Bahnhof in Bern wie auch jener in Solothurn 2027 fertig werden. Doch nun dauert es länger. Könnten damit Obergeschosse beim geplanten RBS-Bahnhof in Solothurn wieder ein Thema werden? Befürworter schöpfen Hoffnung.

Blick auf den heutigen RBS-Bahnhof in Solothurn. Hier ist ein Neubau geplant. Hanspeter Bärtschi

Hat die Verzögerung in Bern Auswirkungen auf Solothurn? Dies sei noch nicht klar, sagt Stadtpräsidentin Stefanie Ingold auf Anfrage. Das Planungsgremium für den neuen RBS-Bahnhofs in Solothurn komme demnächst wieder zusammen. «Dann werden wir hören, ob es auch hier zu Verzögerungen kommt.» Einst war vorgesehen, dass sowohl der Bahnhof in Bern wie auch jener in Solothurn 2027 fertig werden.

Die Verkündung der RBS, dass sich die Inbetriebnahme des Berner Bahnhofs voraussichtlich bis Mitte 2029 verzögert, hat in Solothurn teils für Unmut gesorgt. Und zwar bei jenen, die sich für Obergeschosse beim geplanten Solothurner RBS-Bahnhof eingesetzt hatten.

Der RBS hat aber mehrmals kommuniziert, dass er daran kein Interesse habe. Unter anderem hat der Verkehrsbetrieb dies damit argumentiert, dass man zeitliche Verzögerungen vermeiden will, um den Bahnhof in Solothurn zeitgleich mit jenem in Bern fertig zu stellen.

«Jetzt ist das Hauptargument vom Tisch», sagt André Naef, Präsident des Vereins Sovision Espace Solothurn, der sich für Obergeschosse am RBS-Bahnhof einsetzt. Er gehe nun stark davon aus, dass die Stadt und der Kanton das Thema wieder aufnehmen, «und mit der RBS schauen, ob die Verzögerung Luft gibt, um die Idee der Mantelnutzung wieder aufzunehmen».

Naef wie auch Urs Unterlerchner (FDP), der das Anliegen der Mantelnutzung in den Gemeinde- und Kantonsrat trug, sind erstaunt. Darüber, dass der RBS die Anfrage von Seiten Stadt und Kanton bereits Mitte Januar beantwortet hat und nicht zuwartete. Unterlerchner sagt:

«Es kann mir niemand sagen, dass der RBS vor ein paar Wochen nicht bereits wusste, dass es zu dieser Verzögerung kommt.»

Trotz der neuen Entwicklung: Es ist nicht davon auszugehen, dass die Stadt noch einmal aktiv wird. Wenn Investoren nun an einer Mantelnutzung interessiert seien, sollten sie sich direkt an die RBS wenden, rät die Stadtpräsidentin, die nicht davon ausgeht, dass der RBS seine Meinung ändert. Ingold: «Die zeitliche Verzögerung war nur ein Faktor, warum sich der RBS gegen Obergeschosse ausgesprochen hat.»