Jeffrey hat den Interviewtermin zum Anlass genommen, endlich mal ein System ins Atelier in seiner Vierzimmerwohnung in der Weststadt zu bringen. Das sieht man: Die Kleider hängen geordnet an zwei Ständern, die Schminksachen sind auf einem erhöhten Tisch angeordnet, die bunten und glitzrigen Ketten hängen an der Wand. Über dem Fenster gucken drei Stecken-Einhörner auf die Besucher herunter und die Kiste mit Dutzenden falschen Wimpern steht aufgeräumt im Wandregal.

Wie viele Kostüme er denn jetzt genau hat, weiss der 27-Jährige nicht. «Ich habe echt keine Ahnung», lacht er. Einige Kostüme für die Kunstfigur Jeff van Phil sind extra für ihn kreiert worden. Andere hat er selbst gefertigt. «Ich versuche, vieles selbst zu machen – auch aus Kostengründen.» Viel mehr Freude bereitet ihm allerdings das Basteln. «Ich bin besser am Heissleim als an der Nähmaschine», meint er lachend. Sein Federkragen, den er extra für das diesjährige Zurich Pride Festival gebastelt hat, beeindruckt. Stolz ist Jeffrey auch auf sein pinkes Einhorn-Kostüm. Damit war er an der Pride 2017 der Star. Viele Newsportale rückten den Stelzenmann prominent in Szene.

So viel Unterschied bestehe nicht zwischen ihm und seiner Kunstfigur. «Ausser, dass ich privat viel weniger Zeit vor dem Spiegel verbringe und viel schüchterner bin», so Jeffrey. Kleider möge er aber ebenso gerne wie Jeff van Phil.

Das Makeup ist bei den Auftritten äusserst wichtig, entwickelt sich aber meistens spontan. «Ich habe selten einen Plan, wenn ich mich vor den Spiegel setzte», so Jeffrey. Hat er genug Zeit, werden die Augenbrauen abgeklebt. Stets in Szene gesetzt werden seine Augen und der Bart. Da gehörten meistens ganz viele Glitzerpartikel drauf.

Jeffrey bezeichnet sich selbst als Performance-Künstler. Er tanzt Burlesque, singt, speit Feuer, oder gibt für einen Anlass auch mal eine Katze aus Cats zum Besten. Mitte August stand er am Rock Oz'Arènes in Avenches jede Nacht auf der Bühne. Es sei anstrengend aber toll gewesen, blickt der Mitarbeiter im Aussendienst zurück. An einem Abend trat er in rot-schwarz als Teufels-Dame auf.

Alte Frau

Schon immer faszinierte ihn das Theater. Gerne beschäftigte er sich mit den Kisten voller Kostüme und Kleidungsstücke, die zuhause in Recherswil standen. «Die Verwandlung in eine Frau war für mich immer die grösste. Am liebsten in eine alte Frau. So musste ich den ganzen Charakter sowie den Gang und das Aussehen ändern.» Jeweils an der Fasnacht zog er so durch die Gassen.

Seinen allerersten Auftritt als Frau hatte er als 12-Jähriger am Märetfescht an der Mini-Playbackshow. Er gab Dodo Hug zum Besten. «Wir wurden nur Dritte, aber von da an hatten wir fast jeden Monat einen Auftritt an Geburtstagen oder anderen Festen.»

Mit 15 Jahren stand er dann zum ersten Mal als Dragqueen Tracy O. Livia auf der Bühne. Als nächstes nannte sich Jeffrey Tracy Gender. Noch immer bot er eine klassische Travestieshow. «Ich habe mich nicht wegen der Reaktionen in eine Frau verwandelt», erzählt Jeffrey. Er habe es des Prozesses wegen getan. Er versuchte dabei stets, Auftritt und Wirkung zu perfektionieren.

Nach der Krise kommt der Erfolg

Als 23-Jähriger hatte er eine künstlerische Krise. Der gelernte Fachmann für Behindertenbetreuung wollte ganz aufhören mit den Shows. «Einen Sommer lang hatte ich keine Auftritte. Danach reizte es mich, wieder etwas zu machen.» In dieser auftrittslosen Zeit liess er sich zum ersten Mal einen Bart wachsen – und Jeffrey baute diesen in seine neue Figur Jeff van Phil ein. Die Nachfrage stieg rasch, er rutschte fest in die Burlesque-Szene rein und ist mittlerweile europaweit unterwegs. Seine Nonnen-Nummer, bei der er live singt und insgesamt drei Kostüme präsentiert, kommt super an. Es ist seine Lieblingsshow.