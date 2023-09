Projekt gestorben? Solothurner Regierungsrat will keine weiteren Abklärungen zur Aaregondel: «Nutzen der Idee eher gering» Der Solothurner Regierungsrat verzichtet darauf, die Projektidee Aaregondel fortzusetzen. Der Nutzen des Projekts sei zu gering. Das hat die Solothurner Regierung heute Dienstag entschieden.

In der Sitzung des Solothurner Regierungsrat am Dienstag wurde über die Projektidee Aaregondel diskutiert. Nach Abwägung der Vor- und Nachteile verzichtet der Solothurner Regierungsrat nun darauf, weitere Abklärungen zur Realisierung der Idee einzuleiten.

Eine «Aaregondel» schwebt testweise über der Aare beim Rötiquai in Solothurn. Bild: José R. Martinez

Zu viele Nachteile

Laut dem Regierungsrat überwiegen die Nachteile des Projekts. Die vorgeschlagene Gondelbahn könne die geplanten Busverbindungen in das Attisholzareal nicht ersetzen.

Die Situation im Aareraum im Osten der Stadt Solothurn könne nicht mit den Verhältnissen in den Alpen verglichen werden, so der Regierungsrat in seiner Begründung. «In Berggebieten macht die Erschliessung von bewohnten Siedlungen weit über dem Talboden mittels Gondelbahnen weitaus mehr Sinn», heisst es in der Mitteilung vom Dienstag.

Johannes Sutter (Verfasser Machbarkeitsstudie), Reto Paul Grimm (Initiant), Konrad Stuber (Seilbahn Weissenstein AG), Jürgen Hofer (Tourismusdirektor) (von links). Bild: José R. Martinez

Nutzen zu gering

Der Regierungsrat schätzt den Nutzen der Projektidee als eher gering ein. Die Eingriffe ins Wasser- und Zugvogelreservat sowie die Auswirkungen auf das Landschaftsbild im Aareraum können nicht gerechtfertigt werden. Das «Aaregondeli» hätte über bewohnte Gebiete gebaut werden müssen. Auch dies könnte im Vergleich mit den Risiken nicht begründet werden.

Aaregondel für kurze Zeit Realität

Vor knapp zwei Wochen war die Vision für kurze Zeit Realität geworden. Mit der Aktion wollte der Initiant des Projekts, Reto Paul Grimm, «einen ersten optischen Eindruck vermitteln». Dafür hat er sich den Ort ausgesucht, bei dem die Seilbahn vom Hauptbahnhof Solothurn herkommend auf ihrem Weg ins Attisholz-Areal ein erstes Mal die Aare queren würde.

Das Projekt Aaregondel

Im Mai 2021 gründete der Markendesigner Reto Paul Grimm die IG Aaregondel. Seine Idee: eine urbane Seilbahn, die Solothurn mit den Entwicklungsgebieten im Osten der Stadt verbindet. Die Aaregondel sollte Teil des regionalen ÖV-Netzes sein und in elf Minuten Fahrgäste vom Hauptbahnhof Solothurn ins Attisholz-Areal bringen.

In der Nähe des Sportzentrums Zuchwil wäre eine Mittelstation geplant. Weil alle 18 Sekunden eine Abfahrt möglich wäre, könnten rund 1500 Passagiere stündlich von A nach B gebracht werden. Experten gehen davon aus, dass das Seilbahnprojekt rund 35 Millionen Franken kosten würde.

+++ Update folgt +++