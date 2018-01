Diese elf Filme wurden für den «Prix du Public» 2018 nominiert... «Bis ans Ende der Träume», von Wilfried Meichtry «Cercando Camille», von Bindu de Stoppani «Der Klang der Stimme», von Bernard Weber «Il colore nascosto delle cose», von Silvio Soldini «La fureur de voir», von Manuel von Stürler Trailer zu «Tranquillo», von Jonathan Jäggi «Level up your life», von Stefan Hillebrand und Oliver Paulus «Out of paradise», von Batbayar Chogsom «Boomerang», von Nicole Borgeat «Die Gentrifizierung bin ich - Beichte eines Finsterlings», von Thomas Haemmerli «Rudolf Häsler – Odisea de una vida», von Enrique Ros