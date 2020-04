Preisgeld hilft Solothurner Bar, den eigenen Likör auf den Markt zu bringen

«Börner». Der Name dieses Likörs auf der Basis von Bourbon Whisky gepaart mit Zimt und Chili ist Programm. «Im Auftakt ist es sehr zimtig, im Abgang brennt es», beschreibt es Stephan Marti, der die Cafébar Barock zusammen mit Damaris Häfeli führt. Man sei dann irgendwann darauf gekommen, dass der Schnaps auf gut schweizerdeutsch einfach der «Börner» sei. Dies auch in Anlehnung an das englische Wort burn für brennen. Der Ursprung für die Idee, einen eigenen Schnaps zu produzieren, kam vor drei Jahren, als eine beliebte Spirituose wegen eines Markenrechtstreits in der Schweiz nicht mehr bezogen werden konnte. In einem Labor wurde am Geschmack herum getüftelt, bis man zufrieden war. 1000 Liter sind dann von der ersten «Börner»-Version in Flaschen abgefüllt worden. 100 Flaschen wurden bisher verbraucht.

«Wir sagten uns, dass wir den Schnaps ein halbes Jahr lang testen», so Marti. Nun sei es an der Zeit, die Rezeptur zu verbessern und auch am Flaschen- und Etikettendesign zu arbeiten sowie die Werbung anzugehen. Es gebe auch schon Partner, die die Spirituose vertreiben wollen. «Jetzt heisst es Vollgas geben.» Doch die Weiterentwicklung kostet viel Geld. Martis erklärtes Ziel wäre es, dass der «Börner» Mitte Mai marktreif ist. Und genau hier soll das Geld aus dem Projekt «Support Your Hero» helfen (siehe Kasten). 5'000 Franken bekommt der Betrieb schon einmal aufs Konto, weil er unter die letzten fünf gewählt wurde. Wie viel es von den übrigbleibenden 75'000 Franken sein werden, entscheidet ein Voting. Die schnelle Hilfe sei genau auf die Krise zugeschnitten, meint der Co-Geschäftsführer.

Der Wettbewerb Das Berner Energie- und Infrastrukturunternehmen BKW hat 100‘000 für das KMU-Unterstützungsprogramm Support Your Hero zur Verfügung gestellt. Vom 22. bis 28. April kann die Bevölkerung abstimmen, wie das Geld auf die fünf ausgewählten Unternehmen verteilt wird. Unterstützt werden unternehmerische und zukunftsorientierte Projekte. Das sind die Mitbewerber: Cafébar Barock aus Solothurn

Quevita aus Olten

Avance Pay aus Bern

foodathome.ch aus Bern

Simmenthaler Bier aus der Lenk 5'000 Franken hat jedes dieser KMUs schon erhalten. Es bleiben 75'000 Franken zum Verteilen. Abstimmung: support.local-hero.ch